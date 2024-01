Warum ihr jetzt das normale Galaxy S24 vorbestellen solltet

Vorbestellen oder auf den Preisverfall warten? Nach der Vorstellung der neuen Top-Smartphones von Samsung stellen sich viele diese Frage. Wer ein Auge auf das normale Galaxy S24 geworfen hat, sollte aber nicht warten und direkt zuschlagen – und zwar aus einem wichtigen Grund.

Samsung startet mit einem Knall ins Jahr: Die Galaxy-S24-Smartphones sind richtig gute Geräte und teilweise sogar günstiger als ihre Vorgänger. Doch günstiger heißt nicht günstig: Mindestens 899 Euro müssen Käufer zum Beispiel für das Standardmodell hinlegen.

Da stellen sich viele die Frage: Jetzt vorbestellen oder doch auf den Preisverfall warten? Aus einem einfachen Grund raten wir zur Vorbestellung: dem Speicher. In der Vorbesteller-Aktion verdoppelt Samsung nämlich den Speicher auf 256 GB und das hat zwei entscheidende Vorteile.

Samsung Galaxy S24: Erst ab 256 GB mit UFS-4.0-Speicher

Erstens natürlich der Platz. Mit 256 GB passen viel mehr Apps, Fotos und Videos und andere Nutzerdaten aufs Smartphone. Viel wichtiger ist aber die verwendete Technik. Denn erst ab 256 GB Speicher verbaut Samsung UFS-4.0-Speicher.

Der arbeitet spürbar zügiger als der UFS-3.1-Speicher, den Samsung in allen Galaxy S24 mit 128 GB Speicher verbaut. Im Alltag dürfte sich das Smartphone also schneller anfühlen. Weiterer Vorteil: UFS 4.0 ist energiesparsamer, was der Akkulaufzeit zugutekommen dürfte.

Unsere Empfehlung lautet daher: Lieber jetzt vorbestellen und nicht warten. So erhaltet ihr das bessere Galaxy S24 für 899 Euro (jetzt bei Samsung ansehen) mit 256 GB Speicher ohne Aufpreis.

Was das Galaxy S24 auf dem Kasten hat, seht ihr im Video:

Samsung Galaxy S24 Ultra günstig mit Tarif

Wer lieber das Galaxy S24 Ultra möchte, muss tief in die Tasche greifen. Samsung verkauft das absolute Spitzenmodell der neuen Smartphone-Reihe für 1.449 Euro – 50 Euro teurer als der Vorgänger. Bemerkenswert: Mit Vertrag bekommt man das Galaxy S24 Ultra sogar günstiger als ohne.