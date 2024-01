Gmail: Auf diese praktische Funktion mussten Android-Nutzer lange warten

Gmail macht jetzt auch Android-Nutzern das Leben leichter. Eine neue Funktion ermöglicht es, sich mit nur zwei Fingertipps von unerwünschten Newslettern abzumelden. Darüber hinaus bietet Google Mail künftig wohl auch die Möglichkeit, Newsletter generell zu verwalten.

Gmail (Google Mail) Facts

Gmail für Android: Newsletter bequem abbestellen

Newsletter sind schnell abonniert, aber das Abmelden kann manchmal etwas umständlich sein. Genau hier setzt eine Funktion von Google an, die jetzt auch in der Android-App von Gmail zu finden ist. Bei jedem Newsletter ist nun ganz oben eine Schaltfläche zum Abbestellen zu sehen. Ein Tipp darauf führt entweder zu einer Bestätigungsaufforderung oder direkt zur Abmeldeseite des jeweiligen Newsletter-Anbieters.

Einen kleinen Haken hat die Sache derzeit noch: Die Funktion scheint noch nicht für alle verfügbar zu sein. Während einige Nutzer mit neueren Pixel-Smartphones berichten, dass sie auf ihren Geräten zu finden ist, fehlt sie auf anderen Android-Handys noch. Dies dürfte sich jedoch in naher Zukunft ändern, da die Verfügbarkeit schrittweise und geräteabhängig erfolgt (Quelle: Android Police).

Google hat im Dezember 2023 bereits Änderungen an der Webversion von Gmail vorgenommen, um die vorhandene Abmeldefunktion besser sichtbar zu machen. Die Option ist nun in blauer Schrift hervorgehoben, statt wie bisher in grauer Schrift, die nur schwer zu erkennen war.

Gmail: Newsletter-Verwaltung kommt

Neben der vereinfachten Newsletter-Abmeldung für Android arbeitet Google offenbar noch an einer weiteren Funktion. Dem App-Experten AssembleDebug ist aufgefallen, dass er durch das Aktivieren versteckter Flags einen neuen Bereich im App-Menü freischalten kann. Dieser hört auf den Namen „Abos verwalten“ (Quelle: AssembleDebug bei Twitter/X).

Auch wenn weitere Informationen dazu noch spärlich sind, lässt allein der Name auf eine Newsletter-Verwaltung schließen. Gut möglich, dass Gmail dort künftig alle aktiven Newsletter auflistet und den Nutzern die Möglichkeit gibt, schnell und unkompliziert zu entscheiden, welche Abonnements sie behalten und welche sie kündigen möchten.