Galaxy S24 Ultra: Samsung spendiert dem Handy zwei entscheidende Vorteile

Samsung hat mit dem Galaxy S24 Ultra sein neuestes High-End-Smartphone vorgestellt, das technisch ordentlich aufgerüstet wurde. Nur in diesem Modell verbaut Samsung ein besonderes Displayglas, das gleich zwei große Vorteile mitbringt und so für eine hohe Langlebigkeit sorgt.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit Corning Gorilla Armor ausgestattet

Wenn ihr euch das Galaxy S24 Ultra von Samsung kauft, dann bekommt ihr ein Smartphone, das erstmals mit Corning Gorilla Armor ausgestattet ist. Dieses neue Displayglas soll dafür sorgen, dass das Gerät viele Jahre im Alltag aushält. Im Galaxy S24 und S24 Plus kommt das neue und robustere Glas nicht zum Einsatz, genau so wenig wie der Rahmen aus Titan. Folgende Vorteile besitzt das neue Displayglas:

Robuster: Im Vergleich zu anderen Displaygläsern ist das Corning Gorilla Armor im Samsung Galaxy S24 Ultra bei alltäglichen Belastungen deutlich widerstandsfähiger. Besonders gegen Mikrokratzer soll das Armor-Glas besser geschützt sein, die im Alltag entstehen, wenn ihr keine Schutzfolie auf das Display auftragen wollt.

Im Vergleich zu anderen Displaygläsern ist das Corning Gorilla Armor im Samsung Galaxy S24 Ultra bei alltäglichen Belastungen deutlich widerstandsfähiger. Besonders gegen Mikrokratzer soll das Armor-Glas besser geschützt sein, die im Alltag entstehen, wenn ihr keine Schutzfolie auf das Display auftragen wollt. Reflexion: Weiterhin bietet das Corning Gorilla Armor im Bereich der Ablesbarkeit einen großen Vorteil. Reflexionen sollen durch das neue Armor-Glas um bis zu 75 Prozent reduziert und der Bildschirm des Galaxy S24 Ultra in jeder Lichtsituation besser abgelesen werden können. In Verbindung mit dem nun bis zu 2.600 Nits hellen Display spielt das Glas seine Stärken deutlich aus.

Im Video stellen wir euch das neue Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Vorbesteller werden von Samsung belohnt

Mit einem Preis von 1.449 Euro ist das Samsung Galaxy S24 Ultra im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra etwas teurer geworden, doch dafür bekommt ihr auch mehr Smartphone. Wenn ihr das Ultra-Handy bis zum 30. Januar 2024 vorbestellt, dann schenkt euch Samsung den doppelten Speicher. Die 1.449 Euro gelten also für das Modell mit 512 GB (bei Samsung anschauen). In Kombination mit den vielen KI-Features und sieben Jahren Software-Updates könnt ihr das Handy also ohne Probleme viele Jahre nutzen. Auf die lange Zeit heruntergerechnet ist der Preis also vertretbar. Wie sich der Preis des Galaxy S24 Ultra mit der Zeit entwickeln wird, verraten wir euch hier.

