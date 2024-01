Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra: So stark fällt der Preis bereits innerhalb eines Monats

Samsung hat das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra offiziell vorgestellt und bringt die Handys Ende Januar 2024 auf den Markt. Wenn ihr nicht direkt zum Marktstart zugreift, dann könnt ihr viel Geld sparen. Die Preisvergleichsprofis von Idealo haben eine Prognose aufgestellt, wie stark der Preis der neuen Smartphones in den kommenden Monaten fallen dürfte. Besonders im ersten Monat könnte der Preisverfall sehr deutlich sein.

Preisentwicklung des Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra

Wenn ihr euch fragt, wann der richtige Zeitpunkt zum Kauf der neuen Samsung-Smartphones ist, dann solltet ihr euch die Preisprognose von Idealo anschauen. Die Preisvergleichsexperten haben auf Basis der Preisentwicklung der Vorgänger ihren Preisverlauf für das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra veröffentlicht. Bereits einen Monat nach offiziellem Verkaufsstart sollen die Preise deutlich fallen:

Bereits im ersten Monat sollen die Galaxy-S24-Smartphones von Samsung deutlich günstiger werden. (Bildquelle: Idealo

Samsung Galaxy S24: Die unverbindliche Preisempfehlung von 899 Euro könnte schon im ersten Monat um 18 Prozent fallen und das Smartphone so nur noch 737 Euro kosten. Bereits nach fünf Monaten auf dem Markt soll der Preis um 33 Prozent auf 632 Euro fallen. Danach hält sich der Preis relativ stabil (bei Samsung anschauen).

Samsung Galaxy S24 Plus: Die unverbindliche Preisempfehlung von 1.149 Euro soll nicht lange bestehen bleiben. Im ersten Monat könnt der Preis bereits um 16 Prozent sinken und bei 970 Euro landen. Nach fünf Monaten sollen bis zu 26 Prozent weniger möglich sen. Das entspricht einem Preisverfall von über 300 Euro. Danach soll sich der Preis kaum mehr bewegen (bei Samsung anschauen).

Samsung Galaxy S24 Ultra: Die unverbindliche Preisempfehlung von 1.449 Euro soll im ersten Monat so deutlich fallen wie bei keinem anderen S24-Modell. Ihr könntet laut Idealo nach einem Monat schon 23 Prozent sparen und nur noch 1.122 Euro bezahlen müssen. Nach sieben Monaten soll die 1.000-Euro-Grenze unterschritten werden und der Preisverfall mit 31 Prozent seinen Peak erreichen (bei Samsung anschauen).

Im Video könnt ihr euch das Samsung Galaxy S24 Ultra anschauen:

Samsung belohnt Vorbesteller des Galaxy S24 doppelt

Wenn euch der bevorstehende Preisverfall des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra nicht abschreckt und ihr eines der Smartphones unbedingt jetzt haben wollt, dann werdet ihr von Samsung belohnt. Ihr bekommt nämlich kostenlos eine Verdoppelung des Speicherplatzes. Wollt ihr also das 512-GB-Modell des Galaxy S24 Ultra haben, dann müsst ihr nur den Preis des 256-GB-Modells von 1.449 Euro bezahlen. Außerdem bekommt ihr 150 Euro extra, wenn ihr euer altes Smartphone an Samsung abgebt (bei Samsung anschauen).

