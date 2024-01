Samsung Galaxy S24 mini: Wird es eine kleine Variante geben?

Lange Zeit hat Samsung in seiner Flaggschiff-Reihe auch ein „Mini“-Galaxy-Modell veröffentlicht. Dabei handelte es sich um eine kompakte Smartphone-Variante, die technisch etwas schwächer als die großen „Galaxy-Brüder“ war. Wie sieht es bei Galaxy S24 aus? Kommt ein Galaxy S24 Mini?

Mitte Januar 2024 hat Samsung die neue Generation der Galaxy-Smartphones vorgestellt. Die Reihe besteht in diesem Jahr aus dem Standard-Modell, dem Galaxy S24 Plus und dem Galaxy S24 Ultra. Für ein Galaxy-Mini ist also auch 2024 kein Platz.

Kein Samsung Galaxy S24 Mini geplant

Das letzte Modell der Mini-Reihe war das Galaxy S6 Mini aus dem Jahr 2015. Seitdem verzichtet der Hersteller auf kompakte Ableger. Auch ein Galaxy S23 Mini gab es also nicht. Wer eine günstige Flaggschiff-Variante sucht, kann schon seit Anfang Dezember 2023 das Samsung Galaxy S23 FE („Fan Edition“) in die Hände nehmen.

Dabei handelt es sich aber lediglich um ein Modell, bei dem sowohl der Preis als auch die technische Leistung im Vergleich zu den „normalen“ Geräten etwas reduziert wurde. Im Größenvergleich ist das Galaxy S23 FE hingegen mit einer Bildschirmdiagonale von 6,4 Zoll größer als das Standard-Galaxy S23 mit 6,1 Zoll. Ein Eindruck vom Galaxy S23 FE im Video:

Samsung Galaxy S24 Mini: Keine kleinen Samsung-Smartphones mehr

Seit der Galaxy-S20-Reihe aus dem Jahr 2020 bringt Samsung eine „Fan Edition“ heraus. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es auch zu den diesjährigen Flaggschiffen zwar kein Galaxy-S24-Mini geben wird, dafür aber ein Galaxy S24 FE. Traditionell erscheinen die „Fan Editionen“ jeweils ein Jahr nach dem Hauptgerät. Offiziell angekündigt ist diese Version von Samsung zwar noch nicht, es ist aber auch für das Galaxy S24 FE mit einem Release im kommenden Januar 2025 zu rechnen.

Wer auf der Suche nach einem kompakten Smartphone ist, sollte zum neuen Galaxy S24 greifen. Das Gerät kommt mit einer Display-Diagonale von 6,1 Zoll aus und ist somit kleiner als vergleichbare Modelle wie das Google Pixel 8 (6,2 Zoll).

