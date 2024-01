Samsung Galaxy S24 | S24+ | Ultra: Maße, Größe & Gewicht

Mitte Januar 2024 hat Samsung mit der Galaxy-S24-Reihe seine Smartphone-Flaggschiffe für das neue Jahr angekündigt. Welche Maße haben die Geräte und welches Gewicht bringen das Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra auf die Waage?

Bereits im Vorfeld wurden verschiedene technische Details zu den Geräten geleakt, am Abend des 17. Januars gab es im Rahmen eines „Unpacked“-Events die offizielle Ankündigung zur Galaxy-S24-Reihe. Wie bei allen aktuellen Top-Smartphones wird es auch beim Galaxy S24 kein kompaktes „Mini“-Modell geben.

Samsung Galaxy S24 | S24 Plus | Ultra: Maße, Größe & Gewicht im Vergleich

Hier findet ihr eine Übersicht über die Maße, die Größe und das Gewicht der einzelnen Galaxy-S24-Modelle:

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Maße in mm (Höhe × Breite × Tiefe) 147,0 x 70,6 x 7,6 158,5 x 75,9 x 7,7 162,3 x 79,0 x 8,6 Gewicht in Gramm 167 196 232 Display-Größe in Zoll 6,2 6,8 6,8

Das Display-Design der Ultra-Version passt Samsung in diesem Jahr an die anderen beiden Versionen an. Das heißt, es gibt kein Curved-Display mehr, sondern an den Rändern einen flachen Übergang in den Rahmen. Im Gegensatz zu den anderen beiden Modellen kommt das Ultra-Gerät aber immer noch mit einem gewölbten Rahmen aus. Das Äußere des Galaxy S24 Ultra ist dabei aus Titan gefertigt, die beiden anderen Modelle kommen mit einem Aluminium-Rahmen aus.

Samsung Galaxy S24: Infos zu Größe und Gewicht

Unabhängig vom Modell sind die Bildschirme durch das robuste „Gorilla Glass Victus 2“ geschützt. Sie sollten also weitestgehend kratz- und bruchsicher sein. Im Vorjahresvergleich gibt es im Hinblick auf die Maße leichte Unterschiede zwischen den S23-Geräten und den S24-Modellen. So sind die Displays jeweils um 0,1 Zoll größer als bei den direkten Vorgängern. Wer ein möglichst kompaktes Smartphone sucht, wird bei der 6,2-Zoll großen normalen Galaxy-S24-Variante fündig. Bei dem Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra benötigt man bei 6,8 Zoll etwas mehr Platz in der Jacken- oder Hosentasche.

An anderer Stelle zeigen wir euch, welche Anschlüsse die Galaxy-S24-Geräte haben, in welchen Farben die Modelle kommen und wie sich der Speicherplatz erweitern lässt.

