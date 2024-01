Samsung Galaxy S24: Kann man den Speicher per SD-Karte erweitern?

Traditionell veröffentlicht Samsung am Anfang eines Jahres seine neue Flaggschiff-Smartphones, so auch 2024. In diesem Jahr steht die Samsung-Galaxy-S24-Reihe an. In welchen Speichervarianten gibt es die Geräte und kann man das Samsung Galaxy S24 mit einer Speicherkarte ausrüsten?

Offiziell werden das Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ und S24 Ultra Mitte Januar bei einem Unpacked-Event vorgestellt. Schon vor der Präsentation gibt es aber Leaks, Gerüchte und News zu technischen Details wie den Speichergrößen.

Samsung Galaxy S24: Diese Speichergrößen gibt es

Wie bei den früheren Modellen, wird es auch das Galaxy S24 sowie die anderen Vertreter der neuen Generation in verschiedenen Speicherausführungen geben:

Samsung Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra 128 GB ✓ ✘ ✘ 256 GB ✓ ✓ ✓ 512 GB ✘ ✓ ✓ 1 TB ✘ ✘ ✓

Die Angaben basieren auf inoffiziellen Leaks und Gerüchten.

Es könnte also sein, dass Samsung bei der Vorstellung Mitte Januar andere Varianten zeigt oder dass einige Versionen nicht für den europäischen Markt gedacht sind und in Deutschland demnach nicht erhältlich sein werden (So viel könnten sie kosten). Das größte Modell, das Samsung Galaxy S24 Ultra mit 1 Terabyte Speicherkapazität, könnte es exklusiv im Online-Shop von Samsung und nicht bei anderen Verkaufsstellen geben. Im letzten Jahr gab es beim Hersteller eine Aktion, bei der Kunden bei Vorstellungen das Gerät mit doppelter Speicherkapazität ohne Zusatzkosten erhalten haben. Vermutlich wird es auch in diesem Jahr ein ähnliches Angebot geben.

Mehr Platz beim Samsung Galaxy S24 mit Speicherkarte?

Früher ließ sich der Speicherplatz von Smartphones mit einer Speicherkarte erweitern. Gängig waren vor allem die kleinen microSD-Karten, die zum Beispiel im SIM-Karten-Slot Platz gefunden haben. Seit einigen Jahren verzichten die großen Smartphone-Hersteller aber auf diese Option, so auch Samsung.

Es wird beim Samsung Galaxy S24 und bei den Schwester-Modellen also aller Voraussicht nach keine Option geben, den Speicher mit einer microSD-Karte zu erweitern. Der eigene Speicherbedarf sollte daher vor dem Kauf bereits gut überlegt werden, um bei einer regelmäßigen Nutzung nicht zu schnell an die Grenzen zu stoßen. Nachträglich lässt sich die Kapazität nicht aufstocken, man kann Daten aber bei verschiedenen Cloud-Speichern online ablegen. So könnte das Samsung Galaxy S24 aussehen.

