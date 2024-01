Alleskönner für Zuhause: Smartes Thermometer kennt euch ganz genau

Der französische Hersteller Withings hat auf der CES 2024 ein neues Gesundheitsgerät vorgestellt. Beamo soll mehr können als nur die Temperatur messen. Herzfunktion, Blutsauerstoff und Lungenfunktion lassen sich von zu Hause aus überprüfen.

Beamo: Vielseitiges Messgerät von Withings

Withings hat auf der CES 2024 ein kompaktes Gerät namens Beamo vorgestellt, das deutlich über die Funktion eines herkömmlichen Thermometers hinausgeht. Es ermöglicht laut Hersteller die Überwachung von Temperatur, Herzfunktion, Blutsauerstoff und Lungenfunktion. Beamo ist kleiner als ein Smartphone und ermöglicht einen Gesundheitscheck in nur einer Minute.

Zum Einsatz kommen zwei seitlich angebrachte Elektroden für die Sauerstoffsättigung und ein 1-Kanal-EKG, ein spezieller Sensor zur Temperaturmessung an der Schläfe und ein Piezoelement zur Überwachung der Herz- und Lungenfunktion. Expertenwissen ist laut Withings nicht erforderlich, das Gerät sei ideal für den Heimgebrauch.

Die mit Beamo ermittelten Gesundheitsdaten können über eine drahtlose Verbindung an ein Smartphone gesendet und in der Withings-App gespeichert werden. In der App können Nutzer ihre Daten einsehen, verwalten und bei Bedarf mit Ärzten austauschen. Bis zu acht Nutzer können gleichzeitig ihre Daten verwalten (Quelle: Withings).

Die Akkulaufzeit von Beamo beträgt laut Withings bis zu acht Monate. Aufgeladen wird das Gerät über ein USB-C-Kabel. Einschränkend weist der Hersteller darauf hin, dass Schwangere und Personen unter 18 Jahren insbesondere bei der Nutzung der Oximeter- und EKG-Funktionen Vorsicht walten lassen sollten. Es wird empfohlen, vor der Verwendung einen Arzt zu konsultieren.

Im Video: So funktioniert Beamo.

Withings Beamo: Gesundheitscheck für zu Hause

Withings Beamo für 249,95 Euro

Withings plant, Beamo nach der CE-Zulassung im Sommer 2024 zum Preis von 249,95 Euro auf den Markt zu bringen. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Das Gerät könnte für Personen interessant sein, die eine umfassendere Überwachung ihrer Gesundheitsdaten zu Hause bevorzugen, statt einen Arzt aufzusuchen.