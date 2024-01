iPhone 16: Mit diesem neuen Design von Apple müsst ihr rechnen

Auch wenn alle vier Modelle des künftigen iPhone 16 erst in einigen Monaten vorgestellt werden, so macht Apple aus den Smartphones gewöhnlich ein großes Geheimnis. Nun scheint zumindest das Rätsel um das Design von iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max gelöst. Erste digitale Entwürfe zeigen nämlich bereits jetzt den letzten Stand der Entwicklung.

Wie wird das neue iPhone 16 aussehen? Nicht nur bei den beiden regulären Modellen befindet sich Apple noch in der frühen Prototypenphase. Gleichfalls mit Designänderungen muss beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max gerechnet werden.

iPhone 16 Pro (Max): Ein erster Blick aufs neue Apple-Handy

Den letzten Stand der Entwicklung zeigen erste Konzeptbilder der Kollegen von MacRumors. Auf den Mockups ist zu erkennen, wie Apple höchstwahrscheinlich die beiden neuen Profi-Smartphones gestalten wird (Quelle: MacRumors).

Neu und doch vertraut – iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. (Bildquelle: MacRumors)

Der grundlegende Charakter mit geschwungenen Kanten und dem Titanrahmen, den Apple mit dem iPhone 15 Pro (Max) eingeführt hat, bleibt auch beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erhalten. Doch es gibt auch sichtbare Unterschiede.

Auffallend sind die Bildschirme, die fallen nämlich 2024 größer aus. Apple wird beim iPhone 16 Pro ein Display mit einer Große von 6,3 statt wie bisher 6,1 Zoll einsetzen. Das Max-Model wiederum wächst von 6,7 auf 6,9 Zoll. Hierfür gibt es einen guten Grund, um nämlich die Tetraprisma-Kamera mit 5x-Zoom des iPhone 15 Pro Max künftig auch im iPhone 16 Pro verbauen zu können, bedarf es mehr Platz. Der wird durch das notwendige größere Gehäuse geschaffen, schließlich muss das neue Display mit 6,3 Zoll ja ebenso hinein passen.

Die Displays werden größer, die Dynamic Island kennen wir schon. (Bildquelle: MacRumors)

Beim Tastendesign experimentierte Apple laut Insider-Informationen mit verschiedenen Konfigurationen, hat sich schlussendlich aber wohl für das derzeitige Layout des iPhone 15 Pro entschieden.

Bekanntes Tastendesign, aber neuer Button

Der mit dem iPhone 15 Pro (Max) eingeführte Action Button bleibt uns auch beim iPhone 16 Pro (Max) erhalten. Entgegen früherer Berichte wird Apple allerdings die Größe der Multifunktionstaste beibehalten. Zuvor gab es Spekulationen, Apple arbeite an einer größeren Variante mit einem druckempfindlichen Kraftsensor. Doch Apple scheint das „Atlas“ genannte Projekt gegenwärtig zu pausieren. Entsprechend könnte beim Action Button alles beim Alten bleiben.

Unterhalb des Power Buttons befindet sich der neue Capture Button. (Bildquelle: MacRumors)

Gänzlich neu hingegen ist eine kapazitive Taste auf der rechten Seite des iPhones. Der „Capture Button“ soll wohl tatsächlich nicht mechanischer Natur und druckempfindlich sein. Gut zu erkennen: Diese spezielle Aufnahmetaste wird bündig mit dem Rahmen des iPhones abschließen und nicht wie die Einschalttaste und die Lautstärketaste herausragen.

Selbst wenn dieses hier gezeigte Design nah an der Realität ist, so sind doch Änderungen bis zum Herbst 2024 noch immer möglich. Schließlich befindet sich das iPhone 16 noch immer in einer frühen Entwicklungsphase und ist von der Serienfertigung noch Monate entfernt.