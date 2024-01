Samsung beseitigt beim Galaxy A55 den größten Nachteil des Galaxy A54

Samsung wird nicht nur bald neue Galaxy-S24-Smartphone vorstellen, sondern in absehbarer Zeit seine Mittelklasse mit dem Galaxy A55 erneuern. Schon jetzt sind erste Renderbilder aufgetaucht, die einen großen Unterschied zum Galaxy A54 aufzeigen. Auch bei der Leistung soll sich etwas tun.

Samsung Galaxy A55 verändert sich entscheidend

Das Galaxy A54 hatte mich im Test grundsätzlich überzeugt. Positiv aufgefallen sind das helle Display, die anständige Hauptkamera und die hohe Akkulaufzeit. Und obwohl Samsung eine Rückseite aus Glas verbaut hat, fühlte sich das Smartphone durch den Rahmen aus Kunststoff für den geforderten Preis einfach billig an. Genau das hat Samsung wohl auch erkannt und soll das beim Galaxy A55 ändern. Zumindest deuten das Renderbilder an:

So soll das Samsung Galaxy A55 aussehen. (Bildquelle: AndroidHeadlines

An der Front und Rückseite soll sich demnach kaum etwas tun. Die Ränder um den Bildschirm wirken minimal schmaler. Auf der Rückseite kommt die typische Anordnung der Kameras zum Einsatz. Interessant wird es beim Rahmen. Der soll dieses Mal aus Metall bestehen und deutlich hochwertiger ausfallen. Vom Design ähnelt der Rahmen dem von einem iPhone. Auf der rechten Seite kommt aber eine Besonderheit zum Einsatz. Dort, wo sich die Knöpfe befinden, wird der Rahmen wieder rund und stellt diese deutlich in den Vordergrund. Hat man in der Form so auch noch nicht gesehen.

Zum Vergleich: Im Video könnt ihr euch das Samsung Galaxy A54 anschauen:

Samsung Galaxy A55 mit mehr Grafikleistung erwartet

Das Galaxy A55 soll nicht nur hochwertiger werden, sondern auch mehr Leistung spendiert bekommen. Samsung soll mit dem Exynos 1480 einen neuen Mittelklasse-Chip verbauen, der etwas schneller arbeitet. Viel wichtiger soll aber die GPU sein, die zusammen mit AMD entwickelt wurde und die RDNA2-Technologie unterstützt. Das Smartphone könnte sich also auch ziemlich gut zum Spielen eigenen.

Am Ende wird der Preis entscheiden, ob das Galaxy A55 ein Erfolg wird. Das Galaxy A54 war zu Beginn mit 489 Euro recht teuer, ist mittlerweile aber erheblich im Preis gesunken und deutlich günstiger zu haben (bei Otto anschauen).

