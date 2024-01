Nach The Frame: Samsung stellt eleganten Lautsprecher vor

Nach dem ungewöhnlichen Fernseher The Frame hat Samsung nun eine Audio-Variante vorgestellt. Der Music Frame sieht aus wie ein ganz normaler Bilderrahmen, soll aber Surround-Sound und kräftige Bässe liefern. Der kabellose Lautsprecher erinnert an ein Produkt von Ikea.

Music Frame: Samsung präsentiert neuen Lautsprecher

Bei der gerade anlaufenden Tech-Messe CES 2014 in Las Vegas hat Samsung einen besonderen Lautsprecher vorgestellt. Der Music Frame soll nicht nur ein echtes Klangwunder sein, sondern auch ein optisches Highlight für jedes Wohnzimmer darstellen. Er kommt auf eine Breite und Länge von etwa 33 cm.

Das Konzept erinnert an die TV-Serie The Frame von Samsung. Auch der Lautsprecher ist auf den ersten Blick nicht als solcher zu erkennen. Der Clou liegt in seiner Doppelfunktion: Einerseits dient er als hochwertiger Lautsprecher, andererseits als stylischer Bilderrahmen, dessen Front ausgetauscht werden kann. Durch diese Flexibilität lässt sich das Gerät laut Samsung perfekt in jedes Raumdesign integrieren.

Der Music Frame kann sowohl als Teil eines Heimkinosystems als auch eigenständig über Bluetooth oder WLAN betrieben werden. Ganz kabellos geht es allerdings nicht, da der Lautsprecher noch an das Stromnetz angeschlossen werden muss, was die Platzierung und Installation etwas einschränken könnte. Das gilt allerdings auch für den Picture Frame aus der Symfonsik-Serie von Ikea.

Im Gegensatz zu seinem TV-Pendant verwendet der Music Frame keine digitalen Hintergrundbilder. Stattdessen handelt es sich um austauschbare physische Grafiken (Quelle: Samsung).

Samsung Music Frame: Preis und Verfügbarkeit noch offen

Zum jetzigen Zeitpunkt sind weder der Preis noch das Erscheinungsdatum des Samsung Music Frame bekannt. Auch zu den technischen Details hält sich Samsung noch bedeckt. Ob der Music Frame in Sachen Soundqualität überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

