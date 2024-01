Titan-Smartphone von Samsung zeigt sich auf ersten Fotos

Samsung wird in der kommenden Woche seine Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorstellen. Das hält die Leaker aber nicht davon ab, immer neue Informationen und nun auch Fotos aus freier Wildbahn zu veröffentlichen. Jetzt ist das Galaxy S24 Ultra mit dem Gehäuse aus Titan in der Farbe Titan auf ersten echten Fotos zu sehen. Die Ähnlichkeit zum iPhone ist unübersehbar.

Samsung Galaxy S24 Ultra in Titan auf Fotos zu sehen

Eigentlich soll das Galaxy S24 Ultra erst am 17. Januar 2024 offiziell vorgestellt werden. Mittlerweile sind aber nicht nur die technischen Daten der drei kommenden Handys im Vergleich aufgetaucht, sondern jetzt auch Fotos der Titan-Ausführung. So wird das Handy in der neuen Farbe aussehen:

Am Design des Smartphones ändert sich im Vergleich zum Vorgänger nicht viel. Nur das Display ist nun flach, hat aber weiterhin ein an den Seiten etwas abgerundetes Glas. Die Ränder um den Bildschirm fallen sehr dünn aus. Der Blick auf die Rückseite enthüllt die neue Farbe in Titan, die dem iPhone 15 Pro und Pro Max in Titan wirklich sehr ähnlich sieht. Es ist einfach die natürliche Farbgebung des Materials, die Samsung ebenfalls aufgreift. Beim Ultra-Modell soll zudem der Rahmen aus echtem Titan bestehen – zumindest zu einem Teil. Das verspricht eine höhere Widerstandsfähigkeit.

Zum Vergleich: So sieht das Samsung Galaxy S23 Ultra aus:

Samsung Galaxy S24 Ultra könnte teurer werden

Das neue Material könnte ein Grund dafür sein, wieso Samsung den Preis des Galaxy S24 Ultra im Vergleich zum Vorgänger erhöhen könnte. Will man den zuletzt aufgetauchten Preisen glauben, dann beginnt das neue Ultra-Modell erst bei 1.449 Euro. Das günstigste Galaxy S23 Ultra kam damals für 1.399 Euro auf den Markt. Im Gegensatz dazu sollen das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus mit Startpreisen ab 899 Euro und ab 1.149 Euro jeweils 50 Euro günstiger werden als ihre Vorgänger. Immerhin soll es für Vorbesteller wieder eine starke Aktion geben.

