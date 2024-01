Tablet-Besitzer können sich freuen: Samsung versorgt nächstes Modell mit riesigem Software-Update

Samsung hat bereits viele seiner Smartphones und Tablets mit dem großen Software-Update auf Android 14 und One UI 6.0 ausgestattet. Doch es gibt immer noch sehr beliebte Geräte, die auf das Update gewartet haben. Für Besitzerinnen und Besitzer des Samsung Galaxy S6 Lite (2022) ist die Wartezeit nun vorbei.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) erhält Android 14

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) ist ein echter Verkaufsschlager. Das hochwertige Mittelklasse-Tablet mit Stift ist bei Amazon in den Beststellern regelmäßig auf den ersten Plätzen zu finden, wenn mal wieder ein Angebot da ist. Doch auch sonst findet ihr es in den Top 20. Aktuell verkauft MediaMarkt das Tablet zum Bestpreis (bei MediaMarkt anschauen). Egal ob ihr das Tablet schon besitzt oder noch kaufen wollt, Samsung hat jetzt damit begonnen, das große Update auf Android 14 und One UI 6.0 zu verteilen (Quelle: SamMobile).

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) erhält damit das zweite große Software-Update. Nicht enthalten ist das neueste Januar-Update, das Samsung seit einigen Tagen verteilt. Hier bleibt das Tablet also etwas hinter den Smartphones zurück. Insgesamt ist das Software-Update fast 1,8 GB groß und die Installation dauert einige Zeit. Wenn es euch angeboten wird, solltet ihr das Tablet vorher aufladen und eure persönlichen Daten sichern. Normalerweise geht zwar nichts schief, aber es schadet auch nicht.

Im Video zeigen wir euch die Neuerungen von One UI 6.0:

Samsung verteilt weitere Android-14-Updates

Seit Wochen ist Samsung mittlerweile dabei, Android-14-Updates mit One UI 6.0 für unzählige Smartphones und Tablets zu verteilen. Gleichzeitig werden auch monatliche Sicherheitsupdates ausgerollt, die die Geräte noch einmal aktualisieren. Es stehen aber immer noch einige Geräte aus, die Samsung im neuen Jahr jetzt Stück für Stück aktualisiert. Das Samsung Galaxy S6 Lite (2022) war eines davon. Sobald weitere Samsung-Geräte mit Android 14 versorgt werden, erfahrt ihr es von uns.

