Nicht nur das Galaxy A55: Samsung wertet weiteres Handy auf

Samsung steht kurz davor, die Galaxy-S24-Smartphones vorzustellen. Wer nicht so viel Geld für ein High-End-Gerät ausgeben möchte, der ist in der A-Klasse besser aufgehoben. Mit dem Galaxy A35 und Galaxy A55 wird in einigen Wochen bereits die neue Generation vorgestellt. Nicht nur beim Galaxy A55 soll sich dabei was verändern. Auch das Galaxy A35 soll eine Auffrischung erhalten.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy A35 wird optisch aufgefrischt

Gerade erst haben wir über das veränderte Design des kommenden Galaxy A55 berichtet. Dieses bekommt einen viel hochwertigeren Rahmen aus Metall. Beim Galaxy A54 kam Kunststoff zum Einsatz, was ich im Test im Hinblick auf den hohen Preis bemängelt habe. Beim Galaxy A35 soll es zwar weiterhin beim Rahmen aus Kunststoff bleiben, doch das Display soll sich verändern. Statt einer Einkerbung im Bildschirm, wie sie seit Jahren in der A30-Serie zum Einsatz kommt (siehe Titelbild), soll nun eine Punch-Hole-Kamera wie bei viel teureren Handys verbaut sein. Das Galaxy A35 soll wie folgt aussehen:

So soll das Samsung Galaxy A35 aussehen. (Bildquelle: AndroidHeadlines

Auch wenn der Rahmen des Galaxy A35 mit der Erhöhung im Bereich der Knöpfe dem Metallrahmen des Galaxy A55 ähnelt, sind hier keine Antennenstreifen vorhanden. Entsprechend geht die Quelle davon aus, dass der Rahmen aus Kunststoff und nicht Aluminium bestehen wird. Das Galaxy A35 wird also in erster Linie optisch etwas aufgewertet und muss bei der Materialwahl gegenüber dem Galaxy A55 zurückstecken.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Wann erscheinen die neuen Samsung-Handys?

Samsung hatte das Galaxy A34 und Galaxy A54 Mitte März 2023 offiziell vorgestellt. Etwa in dem gleichen Zeitraum in 2024 könnte Samsung das Galaxy A35 und Galaxy A55 offiziell enthüllen. Es wäre aber gut möglich, dass sich der Zeitraum verändert. Die Galaxy-S24-Smartphones werden beispielsweise zwei Wochen früher vorgestellt als die Vorgänger im vergangen Jahr. Sobald weitere Details auftauchen, werden wir euch informieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.