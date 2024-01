Günstiger als gedacht: Neue Preise für Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra durchgesickert

Wenige Tagen vor der offiziellen Präsentation der Galaxy-S24-Smartphones, gibt es gute Nachrichten zu vermelden. Laut neuesten Informationen sollen die Preise einiger Modelle günstiger als bei den Vorgängern ausfallen. Eine Ausführung, die sich am besten verkauft, soll dafür aber auch im Preis steigen.

Preise für Samsung Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra

In den letzten Wochen kam es immer wieder zu Spekulationen über die Preise für die Galaxy-S24-Smartphones. Nun will eine zuverlässige Quelle die finalen Preise für Italien erfahren haben. Diese klingen durchaus vielversprechend, denn das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus sollen günstiger werden als das Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus. Dafür soll das Galaxy S24 Ultra im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra etwas teurer werden (Quelle: @rquandt). Letzteres ist der Verkaufsschlager bei Samsung und verkauft sich am besten von den Top-Handys.

Folgende Preise stehen aktuell im Raum:

Samsung Galaxy S24 (128 GB) für 899 Euro

Samsung Galaxy S24 (256 GB) für 959 Euro

Samsung Galaxy S24 Plus (256 GB) für 1.149 Euro

Samsung Galaxy S24 Plus (512 GB) für 1.269 Euro

Samsung Galaxy S24 Ultra (256 GB) für 1.449 Euro

Samsung Galaxy S24 Ultra (512 GB) für 1.569 Euro

Samsung Galaxy S24 Ultra (1 TB) für 1.809 Euro

Zum Vergleich die bisherigen Preise:

Samsung Galaxy S23 (128 GB) für 949 Euro

Samsung Galaxy S23 (256 GB) für 1.009 Euro

Samsung Galaxy S23 Plus (256 GB) für 1.199 Euro

Samsung Galaxy S23 Plus (512 GB) für 1.319 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (256 GB) für 1.399 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) für 1.579 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra (1 TB) für 1.819 Euro

Das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus würden demnach durch die Bank weg 50 Euro weniger kosten. Beim Galaxy S24 Ultra soll der Preis für das 256-GB-Modell hingegen um 50 Euro steigen, während die Versionen mit mehr Speicherplatz um jeweils 10 Euro günstiger werden. Das gilt wie gesagt für Italien. Die Chancen stehen aber ganz gut, dass die Preise auch in Deutschland so ausfallen werden.

Samsung-Event steht kurz bevor

Samsung hat mittlerweile offiziell angekündigt, dass die neuen Galaxy-S24-Smartphones am 17. Januar 2024 offiziell vorgestellt werden. Spätestens dann erfahrt ihr also, was sie kosten werden.