Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra: Datenblatt enthüllt technische Daten

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Immer mehr Informationen zu den kommenden Galaxy-S24-Smartphones tauchen bei zuverlässigen Quellen auf und enthüllen vor der offiziellen Präsentation so gut wie alle Details. Plötzlich ist ein Datenblatt aufgetaucht, das die technischen Details der drei Smartphones im Vergleich zeigt. Einen kleinen Unterschied dürfte es für Deutschland aber geben.

Samsung Electronics Facts

Datenblatt zum Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra aufgetaucht

Gerade erst sind Pressebilder von den neuen Galaxy-S24-Smartphones durchgesickert. Jetzt gibt es passend dazu auch noch das Datenblatt der Produktseite, auf dem die wichtigsten technischen Daten gegenübergestellt werden (Quelle: @evanblass). So könnt ihr die Unterschiede der einzelnen S24-Modelle genau betrachten:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

(Hinweis: Samsung lässt das Bild des Datenblatts aktuell wohl überall auf Twitter löschen. Bei Threads von der Quelle ist es oben aber noch sichtbar.)

Durch das Datenblatt werden mehrere Informationen bestätigt, die vorab nur als Gerücht unterwegs waren. Beispielsweise die Helligkeit des Displays, die von 1.750 Nits auf 2.600 Nits steigen wird. Erfreulicherweise macht Samsung zwischen den Modellen in dem Fall keinen Unterschied mehr. Alle Galaxy-S24-Modelle werden sich im Freien also gut ablesen lassen.

Weiterhin wird bestätigt, dass Samsung im Galaxy S24 immer noch nur 128 GB internen Speicher verbaut. Der dürfte langsamer sein als bei den 256-GB-Modellen. Der Akku wird minimal größer mit 4.000 mAh. Beim S23 waren es noch 3.900 mAh. Beim S24 Plus sind es sogar 4.900 mAh, beim S23 Plus waren es 4.700 mAh. Interessanterweise unterscheiden sich die Ladegeschwindigkeiten. Das Galaxy S24 Ultra und S24 Plus dürften mit 45 Watt laden, das S24 mit kleinerem Akku nur mit 25 Watt.

Ansonsten kommt wie erwartet beim Galaxy S24 Ultra ein Rahmen aus Titan zum Einsatz. Der Snapdragon 8 Gen 3 wird hier bei allen Smartphones genannt. In Deutschland dürfte im Galaxy S24 und S24 Plus aber der Exynos 2400 zum Einsatz kommen.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Smartphone heraus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Samsung-Event steht bald an

Bereits am 17. Januar 2024 dürfte sich zeigen, ob die ganzen Informationen wirklich der Wahrheit entsprechend. An dem Tag wird die Präsentation der neuen Galaxy-S24-Smartphones erwartet.