Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra: Offizielle Bilder enthüllen finales Design

Samsung soll bereits in wenigen Wochen ein Unpacked-Event veranstalten, auf dem die neuen Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorgestellt werden. Schon vorab sind viele Details zur technischen Ausstattung und neuen Software-Features durchgesickert. Jetzt zeigen sich alle neuen Modelle auf offiziellen Bildern und enthüllen so ihr finales Design.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra enthüllt

Noch bevor Samsung das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra offiziell vorgestellt hat, sind bei den Kollegen von WinFuture Bilder der drei kommenden Smartphones in verschiedenen Farben veröffentlicht worden. Damit erhalten wir erstmals einen Ausblick auf das finale Design der neuen S24-Generation, bevor die Präsentation überhaupt stattgefunden hat.

So sieht das Samsung Galaxy S24 aus. (Bildquelle: WinFuture

Das Samsung Galaxy S24 und S24 Plus haben sich im Vergleich zu den Vorgängern fast gar nicht verändert. Die Front und Rückseite sehen identisch aus. Allein der Rahmen ist etwas kantiger geworden.

So sieht das Samsung Galaxy S24 Plus aus. (Bildquelle: WinFuture

Den größten Unterschied beim Design werdet ihr beim Galaxy S24 Ultra entdecken. Dort kommt nämlich ein flaches Display um Einsatz. Dadurch wirkt das Smartphone noch eckiger.

So sieht das Samsung Galaxy S24 Ultra in Titan aus. (Bildquelle: WinFuture

In dem Fall seht ihr das Samsung Galaxy S24 Ultra in der Farbe Titan mit dem Rahmen aus Titan, ähnlich dem iPhone 15 Pro (Max). Im Gegensatz zum Vorgänger ist der Rahmen um das Display an allen Seiten gleich breit. Ansonsten ist alles beim Alten. Der Unterschied zum Galaxy S23 Ultra (siehe Titelbild) ist nicht wirklich groß.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Smartphone heraus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Samsung-Event steht bald an

Bereits am 17. Januar 2024 soll Samsung die neuen Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorstellen. Während sich optisch wohl nicht so viel ändert, gibt es technisch kleinere Upgrades und insbesondere bei der Software sehr viele neue KI-Funktionen. Diese wären im Vergleich zu den Vorgängern die wirkliche Neuheit.