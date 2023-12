Samsung teilt weiter aus: Legendäres Handy erhält riesiges Software-Update

Samsung hat bereits für sehr viele Galaxy-Smartphones und auch einige Tablets das Update auf Android 14 und One UI 6.0 veröffentlicht. Einige Besitzerinnen und Besitzer mussten sich noch gedulden – darunter alle mit dem beliebten Galaxy A52 5G. Das Warten hat nun ein Ende, denn Samsung hat das große Software-Update veröffentlicht.

Samsung Galaxy A52 5G erhält großes Software-Update

Nachdem Samsung Smartphones wie das Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 und viele andere Modelle mit dem Update auf Android 14 und One UI 6.0 versorgt hat, werden jetzt auch die übrig gebliebenen Kandidaten aktualisiert. Ganz neu mit dabei ist das Galaxy A52 5G (Test), das sicher viele von euch besitzen dürften. Es war nach dem Galaxy A51 ein extrem beliebtes Smartphone, das zudem direkt das 5G-Netz unterstützt und somit zukunftssicher ist. Jetzt wird das mittlerweile fast drei Jahre alte Smartphones ordentlich aufgewertet.

Laut SamMobile wird das Android-14-Update mit One UI 6.0 ab sofort in Europa verteilt. Wenn ihr also ein Galaxy A52 5G besitzt, dann solltet ihr in den Einstellungen nach einem Update suchen. Wie üblich findet der Rollout in Wellen statt. Sollte euch also noch kein Update auf die neue Android-Version angeboten werden, schaut einfach in den nächsten Tagen noch einmal. Die Verteilung findet aktuell in Europa in jedem Fall statt und es gab auch schon einige Erfolgsmeldungen.

Das ändert sich mit Android 14 und One UI 6.0 auf eurem Samsung-Handy:

Fast alle Samsung-Geräte mit Android 14 versorgt

Samsung wollte Android 14 für alle noch unterstützten Smartphones und Tablets so schnell wie nur möglich verteilen und hat das sehr gut hinbekommen. Seit Wochen erscheinen fast täglich neue Software-Updates für diverse Geräte. Ab dem Galaxy S21 gilt eine fünfjährige Update-Garantie und es müssen entsprechend viele Geräte versorgt werden. Andere Hersteller sollten sich daran ein Beispiel nehmen. Wenn noch weitere Android-14-Updates veröffentlicht werden, werden wir euch informieren.

