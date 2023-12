Samsung rüstet auf: Weiteres Geheimnis des Galaxy S24 Ultra gelüftet

Samsung soll schon im Januar 2024 neue Top-Smartphones der Galaxy-S24-Serie vorstellen und noch immer tauchen neue Informationen in der Gerüchteküche auf. Dieses Mal geht es um die Widerstandsfähigkeit des Ultra-Modells, die im Vergleich zur Galaxy-S23-Ausführung erheblich steigen soll. Doch es werden noch weitere Details bekannt.

Samsung Galaxy S24 Ultra soll deutlich robuster werden

Samsung hat es geschafft, dass sich das Galaxy S23 Ultra besser verkauft als das Galaxy S23 (Test) und Galaxy S23 Plus. Damit das bei der nächsten Smartphone-Generation auch so bleibt, unternimmt das Unternehmen wohl alles, um das neue Ultra-Handy so attraktiv wie möglich zu machen. Nun wurde bekannt, dass Samsung dem Galaxy S24 Ultra eine deutlich robustere Außenhülle spendieren soll. Diese setzt sich aus dem neuen Rahmen aus Titan zusammen, der 56 Prozent widerstandsfähiger sein soll als beim Galaxy S23 Ultra. Zudem soll ein neues Gorilla Glass „Armor“ verbaut werden:

Beim Bildschirmglas werden die verbesserten Eigenschaften nicht genannt. Armor, übersetzt Rüstung, lässt aber darauf schließen, dass das Glas noch einmal robuster werden dürfte als das bisherige Gorilla Glass Victus 2. Gut möglich, dass Corning das neue Gorilla Glass Armor passend für das Galaxy S24 Ultra vorstellen wird, bevor Samsung die Vorstellung des Smartphones durchführt – oder genau auf dem Event.

Dass Samsung den Snapdragon 8 Gen 3 im Galaxy S24 Ultra verbauen soll, war schon vorher bekannt. Neu ist hingegen, dass sich die Kühlung um das 1,9-fache verbessert haben soll. Entsprechend könnte die Leistung auf Dauer spürbar höher ausfallen. Im normalen Galaxy S24 und S24 Plus soll hingegen der Exynos 2400 zum Einsatz kommen. Der Akku soll eine Kapazität von 5.000 mAh besitzen. Hier ändert sich nichts im Vergleich zum Vorgänger.

Im Video könnt ihr euch die Kameraleistung des Galaxy S23 Ultra anschauen:

Samsung-Event steht vor der Tür

Samsung soll die neuen Galaxy-S24-Smartphones schon bald offiziell vorstellen. Der 17. Januar 2024 ist bereits als Termin aufgetaucht. Offiziell angekündigt wurde das Event bisher aber noch nicht.

