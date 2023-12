iPad Fold: Wann kommt ein faltbares Apple-Tablet?

Der nächste große Schritt im Smartphone- und Tablet-Bereich sollen faltbare Geräte sein. Samsung, Google und andere Herteller machen es mit ihren Fold-Geräten schon vor, Apple zögert noch. Es gibt weder ein faltbares iPhone, noch ein iPad Fold. Das könnte sich aber bald ändern.

Eine offizielle Ankündigung zu einem faltbaren Apple-Gerät gibt es zwar noch nicht, allerdings deuten Gerüchte auf eine Vorstellung im Jahr 2024 hin. Dann könnte ein „iPad Fold“ erscheinen.

Faltbares iPad: Das ist bekannt

Die Gerüchte zu einem Klapp-iPad stammen aus dem Fachmagazin DigiTimes. Dort werden Quellen aus Apples Lieferkette zitiert, die Planungen zu einem „iPad Fold“ nennen. Mit entsprechenden Geräten wird Ende 2024 oder Anfang 2025 gerechnet. Die entsprechende Technologie soll laut Bericht noch in der Entwicklung sein. Apple sitzt verschiedenen Quellen zufolge bereits seit mindestens 4 Jahren an der Umsetzung. Dabei soll es verschiedene Änderungen hinsichtlich des Designs gegeben haben.

Mit einem faltbaren iPad wird noch vor einem Klapp-iPhone gerechnet. Die iPads nehmen einen kleineren Anteil am Gesamtumsatz Apples ein, demnach ist das Risiko bei Problemen oder Fehlschlägen kleiner. Das Tablet kann als Testprojekt für eine neue Generation von Klapp-iPhones gelten.

Faltbares Apple-Tablet: Release noch nicht bekannt

Der aktuelle Fokus bei der Entwicklung liegt darin, die Produktionskosten möglichst gering zu halten. Auch das Design soll noch optimiert werden. Bei der Ausarbeitung der Displays bekommt Apple Unterstützung von Samsung und LG. Erste Konzepte werden bereits bei Twitter/X präsentiert:

Wie das Fold-iPad tatsächlich aussehen wird, steht noch nicht fest. Auch in welchen Größen die Geräte erscheinen werden, ist nicht bekannt. Das iPad soll in einem Buch-ähnlichen Stil in der Hand liegen. Gegen Ende des kommenden Jahres soll zunächst nur eine Serie in kleiner Stückzahl produziert werden. Der Massenstart für ein faltbares iPhone wird erst für das Jahr 2025 erwartet. Da Apple plant, die iPad-Displays auf OLED-Technologie umzustellen, könnte sich der Start von Falt-Varianten aber auch um einige Jahre verzögern. Vor dem faltbaren Gerät wird noch mit dem Release „normaler“ iPads im kommenden Frühjahr gerechnet.

