Journal-App für iPad: Gibt es das?

Eine der iPhone-Neuerungen 2023 ist die „Journal“-App. Das Tagebuch im App-Format wurde mit dem Update auf iOS 17.2. eingeführt. Wie sieht es aber beim iPad aus? Gibt es Journal auch für das Apple-Tablet?

Wer die neue iPadOS-Version 17.2 installiert, findet die Anwendung nicht auf seinem Gerät. Man kann sie auch nicht aus dem App-Store herunterladen. Aktuell ist die Journal-App exklusiv für iPhone-Nutzer verfügbar. Eine iPad-Version gibt es also nicht.

Keine Journal-App für iPad verfügbar

Es ist nicht bekannt, warum Apple keine iPad-Version veröffentlicht hat. Man gibt auch nicht an, ob eine iPad-Version erscheinen wird. Wer also kein iPhone hat, kann die Neuerung nicht verwenden. Schaut man sich das Stimmungsbild bei X/Twitter an, sind viele Nutzer verwundert und enttäuscht, dass die Anwendung nicht für das Tablet veröffentlicht wurde:

Journal ist ein interaktives Tagebuch für das iPhone. Damit kann man Momente des Alltags und Erlebnisse festhalten. Apple führt die App ein, um sein Wohlbefinden bei der Nutzung mit dem Smartphone zu steigern und Ereignisse zu reflektieren. Inhalte lassen sich nicht nur als Text speichern. Die Journal-App arbeitet auch mit Bildern, Videos und Tonaufnahmen. Man kann zudem Inhalte aus anderen Apps einbinden, zum Beispiel Podcasts oder Nachrichtenartikel. Apple stellt dafür eine API zur Verfügung, über die Programmierer von Drittanbieter-Apps zugreifen können.

Tagebuch-App für iPad: Alternativen zu Journal

Wer seinen Alltag am iPad verarbeiten will, muss derzeit auf eine Journal-Alternative zurückgreifen. Im App-Store gibt es viele kostenlose Tagebuch-Apps, zum Beispiel diese hier:

Auch in diesen Apps kann man Notizen, Audioaufnahmen, Videos und Fotos festhalten, um sich das Geschehene noch einmal vor Augen zu führen oder zu verarbeiten.

