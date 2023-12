Hammer-Angebot bei Samsung: Galaxy S23 FE, Tauschprämie + Buds FE geschenkt

Wer sich gerade auf der Suche nach einem neuen, leitungsstarken Smartphone befindet, sollte bei Samsung vorbeischauen: Dort gibt es das aktuelle Modell S23 FE inklusive passenden In-Ear-Ohrhörern Galaxy Buds FE und einer Tauschprämie für euer Altgerät zum Sparpreis zu kaufen. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Galaxy S23 FE inklusive Ohrhörern und Tauschprämie bei Samsung erhältlich

Das topaktuelle, leistungsstarke Smartphone Galaxy S23 FE ist zurzeit im Samsung Online-Shop zu Top-Konditionen erhältlich: Zwar zahlt ihr 699 Euro für das Handy, was dem Listenpreis entspricht, jedoch bekommt ihr bei dem Deal die passenden Ohrhörer Samsung Galaxy Buds FE im Wert von 109 Euro gratis dazu. Außerdem erhaltet ihr bei Einsendung eure Altgeräts 80 Euro Tauschprämie zusätzlich zum Ankaufspreis eures alten Handys, so dass das Angebot insgesamt ein echtes Schnäppchen darstellt (Angebot bei Samsung ansehen).

Galaxy S23 FE Inklusive Galaxy Buds FE + Tauschprämie: 6,4-Zoll-Smartphone, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 4500 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.12.2023 09:07 Uhr

Samsung Galaxy S23 FE: Technischer Überblick

Das Galaxy S23 FE ist das neueste Mitglied der aktuellen Top-Smartphone-Reihe S23 von Samsung. Das Gerät kommt mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher, einem 6,4-Zoll-AMOLED-2x-Display inklusive der augenschonenden „Eye Comfort Shield“-Funktion, einer leistungsstarken 50-MP-Kamera und einem starken Akku mit 4500 mAh. Das Display des S23 FE ist weiterhin nach IP68 staub- und wassergeschützt und die „Corning Gorilla Glass 5“-Technologie schützt dieses vor Kratzern.

Galaxy S23 FE jetzt ab 699,00 € bei Samsung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.12.2023 09:07 Uhr

Für wen lohnt sich das Angebot?

Wer gerade Bedarf an einem neuen, leistungsstarken Smartphone hat und ein Altgerät zum Eintauschen und Abstauben der Prämie hat, ist mit dem S23-FE-Angebot sicher gut beraten, zumal es mit den Samsung Galaxy Buds FE sogar noch hochwertige Ohrhörer passend zum Handy gratis dazu gibt. Wer also zusätzlich zu genannten Punkten noch Bedarf an neuen Kopfhörern hat, sollte zuschlagen, solange das Angebot noch verfügbar ist (bis zum 03.01.2024).

