Samsung überholt Apple: Rasanter Android-Chip setzt neue Maßstäbe

Samsung könnte mit seinem neuen Android-Chip Exynos 2400 den starken Apple A17 Pro des iPhone 15 Pro (Max) teilweise in die Schranken weisen. Darauf deutet zumindest ein neuer Leak hin, der die GPU-Leistungsdaten des kommenden Samsung-Prozessor ins Rampenlicht rückt.

Leaker: Samsungs Exynos 2400 vor Apples A17 Pro

Samsungs neuester Hochleistungs-Chip für die Android-Welt soll einem Leaker zufolge zumindest in Teilen vor Apples A17 Pro liegen, der im iPhone 15 Pro (Max) zum Einsatz kommt.

Besonders im Fokus: die GPU des Exynos 2400, die in Zusammenarbeit mit AMD entwickelt wurde. Diese soll den A17 Pro in Sachen Leistung übertreffen (Quelle: Revegnus bei Twitter/X). Der A17 Pro, bekannt für seine Grafikleistung mit über 590.000 Punkten im AnTuTu-Benchmark, könnte damit einen starken Konkurrenten bekommen.

Samsung nannte bei der Präsentation beeindruckende Zahlen zum Exynos 2400: Im Vergleich zum Vorgängermodell Exynos 2200 bietet der neue Chip eine um 70 Prozent gesteigerte CPU-Leistung und eine 14,7-mal schnellere KI-Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Samsung setzt mit dem im Oktober 2023 vorgestellten Exynos 2400 auf einen verbesserten 4-nm-Prozess im Gegensatz zur 3-nm-Technologie von Apple. Begründet wird diese Entscheidung mit einer höheren Ausbeute und Leistungssteigerung. Darüber hinaus wird der Exynos 2400 zum ersten Mal die FOWLP-Technologie verwenden, die eine dünnere Chipstruktur und eine verbesserte Wärmeableitung ermöglicht.

Samsung: Exynos 2400 für das Galaxy S24

Nachdem Samsung beim Galaxy S23 weltweit auf den Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm setzte, soll der Nachfolger des Top-Smartphones teilweise wieder mit einem Exynos-Prozessor ausgestattet sein.

Samsung selbst hält sich diesbezüglich noch bedeckt. Nach aktuellem Kenntnisstand soll der Exynos 2400 in Europa im Galaxy S24 und in der Plus-Variante verbaut werden. Mit dem Galaxy S24 Ultra könnten europäische Kunden möglicherweise auch den Snapdragon 8 Gen 3 erhalten. Die Galaxy-S24-Serie wird am 17. Januar 2024 vorgestellt.