Samsung macht es wirklich: Galaxy S24 erhält geniale iPhone-Funktion

Obwohl Samsung wohl schon mit den Galaxy-S23-Smartphones die Möglichkeit hatte, diese Funktion zu integrieren, die Apple den iPhone-14-Modellen spendiert hat, hatte sich das Unternehmen vorerst dagegen entschieden. Mit den neuen Galaxy-S24-Smartphones soll sich das ändern. Bald sollen auch Samsung-Smartphones im Notfall eine Satellitenkommunikation beherrschen.

Samsung Electronics Facts

Samsung soll Satellitenkommunikation in Galaxy S24 integrieren

Als Apple beim iPhone 14 die Satellitenkommunikation vorgestellt hat, war die Überraschung groß. Im Notfall kann damit nämlich direkt Hilfe gerufen werden, selbst wenn kein Mobilfunknetz zur Verfügung steht. Huawei hat schnell reagiert und die Technologie auch übernommen, doch Samsung-Kunden gingen trotz späterer Vorstellung der Galaxy-S23-Modelle leer aus. Mit den neuen Galaxy-S24-Smartphones soll Samsung aber wieder Anschluss gefunden haben. Das zumindest soll ein Screenshot beweisen:

Das Samsung Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra sollen Satellitenkommunikation bieten. (Bildquelle: SamMobile

Wenn es zu einer Situation kommt, in der ihr den Notruf erreichen müsst, aber keinen Zugriff auf das normale Mobilfunknetz habt, dann kann eine Verbindung zu Satelliten aufgebaut und eine Textnachricht verschickt werden. Diese zusätzliche Option soll in den Notfall-Einstellung aufgetaucht sein und laut SamMobile mit dem Galaxy S24 eingeführt werden. Über die Textnachricht sollen euer Standort und weitere Informationen mit Rettungskräften geteilt werden, damit diese euch finden können. Ob der Dienst etwas kostet oder wie bei Apple zunächst kostenlos genutzt werden kann, ist nicht bekannt. Mehr als den einen Screenshot gibt es bisher nicht.

So funktioniert der Satelliten-Notruf bei Apple vom iPhone:

iPhone 14 – Notruf-SOS über Satellit

Samsung-Event steht bald an

Laut den letzten Informationen soll Samsung die Präsentation des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra für Mitte Januar 2024 planen. Damit würde die Vorstellung im Vergleich zu den Galaxy-S23-Smartphones um einige Wochen vorgezogen werden. Die neue Satellitenkommunikation wäre auf jeden Fall ein zusätzlicher Grund, um sich das Galaxy S24 zu kaufen. Damit könnte Samsung die Verkaufszahlen der neuen Generation stark steigern, denn bis auf Apple bietet niemand diese Funktion in einem Smartphone in Europa an. Huawei fokussiert sich auf China.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.