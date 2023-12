Galaxy A25 ist da: Neuer Preis-Leistungs-Kracher von Samsung

In der Gerüchteküche ist das Galaxy A25 schon länger unterwegs und hat die Vorfreude auf dieses bezahlbare und gut ausgestattete Smartphone seitdem in die Höhe schießen lassen. Nun hat Samsung das Handy offiziell in Frankreich vorgestellt und den finalen Preis verraten. Eine große Frage bleibt aber offen.

Samsung Galaxy A25 kostet 319 Euro

In den letzten Jahren sind die Mittelklasse-Handys der A30- und A50-Reihe immer teurer geworden und haben eine Lücke offen gelassen, die Samsung mit keinem Smartphone füllt – zumindest bis jetzt. Das Galaxy A25 wird zum Preis von 319 Euro unter dem Galaxy A34 für 389 Euro und Galaxy A54 für 489 Euro einsortiert, wie es der Name schon vermuten lässt. Damit gibt es wieder ein bezahlbares Smartphone der Mittelklasse, wie man es früher vom Galaxy A51 kannte.

Samsung macht beim Display des Galaxy A25 keine Kompromisse. (Bildquelle: Samsung)

Das Galaxy A25 besitzt ein 6,5-Zoll-FHD+-Super-AMOLED-Display, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Helligkeit bis 1.000 Nits erreicht. Beim Bildschirm macht Samsung also keine Kompromisse und fährt richtig stark auf. Angetrieben wird das Handy vom Exynos 1280, der im deutlich teureren Galaxy A53 (Test) gute Dienste verrichtet hat. Dazu gibt es 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher, der per microSD-Karte aufgestockt werden kann. Welche Android-Version Samsung vorinstalliert, ist nicht bekannt. Dieses Handy wird aber auch fünf Jahre mit Software-Updates versorgt.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine 50-MP-Hauptkamera und ein 8-MP-Ultraweitwinkel-Linse. An der Front ist eine 13-MP-Selfie-Kamera verbaut. Der Akku hat eine Kapazität von 5.000 mAh und dürfte für eine lange Laufzeit sorgen. Er lässt sich genau wie beim Galaxy S23 mit bis zu 25 Watt wieder aufladen. Es gibt sogar eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, an der ihr Kabel-Kopfhörer anschließen könnt.

Kommt das Samsung Galaxy A25 nach Deutschland?

Bisher hat Samsung das vielversprechende Galaxy A25 nur in Frankreich vorgestellt. Dort kann das Smartphone schon für 319 Euro gekauft werden (bei Samsung anschauen). Für Deutschland wurde das Handy noch nicht offiziell angekündigt. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

