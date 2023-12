Für Kinder: Samsung stellt besondere Android-Tablets vor

Samsung erweitert sein Tablet-Portfolio mit dem Galaxy Tab A9 und A9 Plus in einer speziellen Kinder-Edition. Die neuen Android-Tablets bieten neben einem robusteren Design auch kindgerechte Software und umfangreiche Jugendschutzfunktionen.

Galaxy Tab A9: Samsung stellt Kinder-Edition vor

Samsung hat zwei neue Tablets vorgestellt: Das Galaxy Tab A9 und das Galaxy Tab A9 Plus, jeweils in einer „Kids Edition“. Die Android-Tablets wurden laut Samsung speziell für Kinder entwickelt und kombinieren Sicherheit mit Komfort.

Eltern können die tägliche Bildschirmzeit begrenzen und den „Samsung Kids“-Modus individuell anpassen. Zusätzlich schützt der Eye Comfort Shield die Augen der Kinder vor schädlichem Blaulicht.

Die Tablets sind nicht nur mit robusten, stoßfesten Gehäusen ausgestattet, sondern bieten auch eine Vielzahl kindgerechter Apps und Spiele. Dazu gehören das Klötzchenspiel Crocro, die Koch-App Cooki und kreative Apps wie Lisa's Music Band und Bobby's Canvas.

Abgesehen von Rahmen und Software unterscheiden sich die Tablets nicht von den Originalen. So verfügt das Galaxy Tab A9 für Kinder über ein 8,7 Zoll großes LC-Display, das A9 Plus für Kinder über einen 11-Zoll-Bildschirm. Beide Varianten sind mit 4 GB beziehungsweise 8 GB Arbeitsspeicher und 64 GB beziehungsweise 128 GB internem Speicher ausgestattet (Quelle: Samsung).

Als Prozessor kommt beim A9 der MediaTek Helio G99 zum Einsatz, beim A9 Plus der Snapdragon 695. Beide Modelle sind mit Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB Typ-C und einer 15-Watt-Ladefunktion ausgestattet. Das A9 verfügt über Stereo-Lautsprecher und einen 5.100 mAh-Akku, das A9 Plus über vier Lautsprecher und einen 7.040 mAh-Akku.

An die Leistung der Galaxy-Tab-S9-Reihe kommen die Kinder-Tablets nicht heran:

Samsung: Neue Tablets für Kinder in Indonesien

Samsung bietet die „Kids Edition“ des A9 und A9 Plus in Indonesien an. Sie sind dort ab sofort für umgerechnet 195 Euro beziehungsweise 310 Euro erhältlich. Ob und wann die Tablets auch in Europa angeboten werden, verrät Samsung nicht.