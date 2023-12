Beginnt mit dem Galaxy S24: Samsung verbessert Akku-Schutz

Samsung hat bereits vor einiger Zeit einen wichtigen Akku-Schutz in seine Smartphones integriert. Dabei wird der Akku nicht vollständig geladen, um die Lebensdauer zu verlängern. Der Nachteil ist, dass sich die Akkulaufzeit dabei verringert. Deswegen soll Samsung mit dem Galaxy S24 einen verbesserten Akku-Schutz integrieren, der mehr Möglichkeiten bietet. Er dürfte auch bei anderen Smartphones zum Einsatz kommen.

Samsung Galaxy S24 soll neuen Akku-Schutz mitbringen

Mitte Januar 2024 soll Samsung die neuen Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorstellen. Dabei soll es nicht nur neue Hardware in Form von drei Smartphones geben, sondern mit One UI 6.1 auch direkt eine neue Software-Version der eigenen Oberfläche. Diese basiert auf Android 14 und soll eine wichtige Neuerung mitbringen. Der bisherige Akku-Schutz soll laut neuesten Informationen deutlich verbessert werden (Quelle: @tarunvats33). So bekommt ihr mehr Auswahl, wie genau ihr euren Energiespeicher schützen wollt.

Der Schutz des Akkus soll in One UI 6.1 eine noch größere Rolle spielen und deswegen mehr Optionen zur Verfügung stellen:

Basic: Das Laden stoppt bei 100 Prozent und wird im weiteren Verlauf bei 95 Prozent gehalten

Das Laden stoppt bei 100 Prozent und wird im weiteren Verlauf bei 95 Prozent gehalten Adapt: Lädt in der Nacht bis 80 Prozent auf und pausiert. Der Ladevorgang wird vollendet, bevor der Wecker klingelt und ihr aufsteht

Lädt in der Nacht bis 80 Prozent auf und pausiert. Der Ladevorgang wird vollendet, bevor der Wecker klingelt und ihr aufsteht Max: Ladevorgang wird bei 80 Prozent gestoppt

Zukünftig kann also jeder von euch selbst entscheiden, wie sehr der Akku im Smartphone geschützt werden soll. Bei dem Adapt-Modus wird vermutlich ein Wecker gestellt sein müssen, wie es bei den Pixel-Handys der Fall ist. Nur so weiß das Handy, bis wann der Akku voll aufgeladen sein muss.

Das hat sich mit One UI 6.0 verändert:

Weitere Samsung-Handys dürften diese Funktion erhalten

Samsung wird One UI 6.1 vermutlich zunächst auf den Galaxy-S24-Smartphones vorinstallieren, später aber mit Sicherheit auch auf andere Modelle bringen. Das funktioniert seit einiger Zeit deutlich schneller als früher, wo Samsung Funktionen für neue Geräte sehr lange exklusiv nur den neuen Modellen vorbehalten hat. Mittlerweile ist das nicht der Fall und One UI 6.1 könnte mit dem verbesserten Akku-Schutz ziemlich zügig auf Handys wie dem Galaxy S23 oder Galaxy S22 landen. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

