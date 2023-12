1&1: Neues Mobilfunk-Netz startet mit einer Überraschung

Es ist soweit: Am 8. Dezember schaltet 1&1 endlich das eigene Handy-Netz für die Nutzung per Smartphone und Co. frei. Der Start erfolgt zwar fast ein Jahr später, als ursprünglich von 1&1 angekündigt. Für 1&1-Kunden gibt es dafür ein überraschendes Bonbon zum Start.

1&1 Facts

„Ab dem 8. Dezember 2023 kann das 5G-Netz von 1&1 auch mit Smartphones genutzt werden. Dann ist das Netz voll funktionsfähig“, kündigte das neue Mitglied in der Runde der deutschen Netzbetreiber kürzlich in einer Mitteilung an (Quelle: Handelsblatt). Damit steht jetzt ein konkretes Datum fest, an dem die United Internet AG, der Konzern hinter 1&1, den nächsten großen Schritt auf dem Mobilfunkmarkt vollzieht. Es wird Zeit, denn ursprünglich sollte das Netz fast ein ganzes Jahr früher live geschaltet werden.

Handy-Netz von 1&1: Ohne Roaming geht nicht viel

Zum Start wird das Handy-Netz von 1&1 noch recht überschaubar sein. 64 aktive 5G-Standorte zählte es im Herbst, schreibt die Wirtschaftszeitung. Eigentlich sollten bereits mindestens 1.000 Masten funken. Anfang 2024 ging 1&1-Chef Ralph Dommermuth bisher von 200 aktiven Masten aus.

Um trotzdem endlich loslegen zu können, setzt 1&1 weiter auf Roaming in den Netzen der anderen Anbieter. Zum Start des Netzes bleibt damit für Kunden von 1&1 viel beim Alten. Wo verfügbar, können die Smartphones sich mit dem 5G-Netz von 1&1 verbinden. Ist das nicht der Fall, nutzten die 1&1-Tarife wie bisher weiter das o2-Netz.

Hier wartet aber eine echte Überraschung: Den Informationen des Handelsblatts zufolge haben sich die Betreiber darauf geeinigt, dass 1&1-Kunden auch das 5G-Netz von o2 nutzen können, sobald das 1&1-Netz startet. Bisher galt die Vereinbarung immer nur für das 4G-Netz von Telefónica/o2.

Ab Sommer 2024 steht dann schrittweise die Migration an. Denn 1&1 will mittelfristig die Roaming-Netze wechseln und hat sich mit Vodafone geeinigt. Hier sollen 1&1-Kunden ebenfalls das wachsende 5G-Netz der Konkurrenz nutzen, während 1&1 das eigene Netz weiter ausbaut.

Egal, welcher Anbieter, ihr solltet bei Handyverträgen immer genau ins Kleingedruckte schauen:

Neuer Handyvertrag? Diese Fehler vermeiden! Abonniere uns

auf YouTube

Keine Einschränkung für Bestandskunden

Anders als wir und andere Medien vor einigen Tagen berichtet hatten, wird das neue 5G-Netz nicht den Bestandskunden vorbehalten sein. Laut Aussage eine 1&1-Sprecherin werden ab dem Netzstart am 8. Dezember auch die Bestandskunden die mobilen Dienste im 5G-Netz ohne Einschränkung nutzen können.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.