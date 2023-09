Ärger mit Handynetz: 1&1 liefert wieder nicht

Der Start von 1&1 als vierter Netzbetreiber von Deutschland lässt auf sich warten. Sollte es eigentlich im September so weit sein, hat der Provider jetzt bekannt gegeben, dass es wieder nichts wird. Die Schuld für die erneute Verzögerung soll in diesem Fall beim Bund liegen. So oder so müssen Kunden sich in Geduld üben.

Netzstart verschoben: 1&1 verpasst Termin wieder

Der Start des eigenen Handynetzes von 1&1 wird immer mehr zu einer Dauerschleife aus großer Ankündigung und kleinlauter Verzögerung. So auch jetzt. Den geplanten Netzstart am 26. September hat 1&1-Chef Ralph Dommermuth gut eine Woche vorher kassiert. Ein konkretes Datum, an dem es losgehen soll, wurde nicht genannt. Stattdessen fasst 1&1 jetzt den Dezember ins Auge.

Der Grund für diesen neuen Eintrag in der langen Liste der Verzögerungen beim 1&1-Netz soll – erneut – nicht bei 1&1 liegen, sondern bei der zuständigen Bundesnetzagentur (BNetzA). Der Provider wartet offenbar noch auf die Genehmigung der nächsten Schritte seitens der Behörde (Quelle: Spiegel).

Denn auch wenn 1&1 sein eigenes Netz endlich startet, wird man noch eine ganze Zeit auf Hilfe angewiesen sein. Bisher nutzen 1&1-Kunden das o2-Netz, doch der Provider hat eine neue Kooperation von Vodafone geschlossen. Wo noch kein Netz von 1&1 verfügbar ist, sollen User ab Mitte 2024 im 5G-Netz von Vodafone unterwegs sein. Sobald das eigene Netz startet, läuft aber die Übergangszeit, an deren Ende 1&1-Kunden nicht mehr das o2-Netz nutzen können. Das wäre bei einem Start Ende September zum Jahreswechsel der Fall.

Im November soll es mehr Klarheit für 1&1-Kunden geben

Im 4G-Bereich sollen 1&1-Kunden zudem über National Roaming weiterhin das Netz von o2 nutzen können, wo 1&1 noch keine Verbindung ermöglicht. All das geht jedoch nur mit Zustimmung der BNetzA, die die parallele Nutzung aktuell nur bis Ende des Jahres erlaubt.

Anträge und Stellungnahmen der Beteiligten sollen der Behörde vorliegen, so ein Sprecher der BNetzA. Eine Entscheidung werde im November bekanntgeben. Dann dürfte auch klarer werden, wann 1&1 im Dezember einen neuen Starttermin vergibt – oder ob die Dauerschleife mit einer neuen Verzögerung weitergeht.