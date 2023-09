Kann ich WhatsApp nutzen, wenn ich mein Handy verloren habe?

Ist das Smartphone verloren, hat man kurzfristig auch keinen Zugriff mehr auf sein WhatsApp-Konto. Ganz verschwunden sind die bisherigen Chats aber nicht. Was passiert mit dem WhatsApp-Account, wenn man sein Handy verloren hat?

Die Anbieter von WhatsApp können euer Konto auf dem gestohlenen Smartphone nicht einfach sperren. Zwar findet man hin und wieder Anleitungen, nach denen man seinen Account per E-Mail sperren lassen kann, WhatsApp gibt im eigenen Support-Bereich aber Folgendes an:

„Wenn du dein Telefon verloren hast oder es gestohlen wurde, können wir leider nichts tun. Wir können dein WhatsApp-Konto nicht deaktivieren, da wir nicht verifizieren können, ob du der*die Inhaber*in der Telefonnummer bist, die mit dem Konto verbunden ist.“

Ist auf den ersten Blick zwar ärgerlich, auf den zweiten Blick können aber Fremde nicht einfach so per E-Mail andere WhatsApp-Konten sperren. Habt ihr euer Gerät verloren, solltet ihr also schnellstmöglich handeln, damit niemand Fremdes Zugriff auf eure bisherigen Nachrichten hat.

Wie kann man WhatsApp nutzen, wenn man sein Handy verloren habt?

Grundsätzlich solltet ihr sofort euren Mobilfunkanbieter kontaktieren und die SIM-Karte deaktivieren, wenn euer Smartphone weg ist. Je nach Hersteller könnt ihr das Gerät zudem aus der Ferne sperren und löschen lassen. Das geht bei Android und iOS so:

Der WhatsApp-Account ist an eine Handynummer gebunden. Habt ihr euer Gerät also verloren, besorgt euch bei eurem Mobilfunkanbieter eine Ersatz-SIM-Karte mit der gleichen Handynummer. Danach könnt ihr den Account auf einem neuen Smartphone registrieren. Kurzfristig könnt ihr mit Kontakten auch per WhatsApp Web in Kontakt treten und sie darüber informieren, dass euer Handy verschwunden ist.

Das solltet ihr zum Beispiel vorsorglich tun, falls Betrüger Nachrichten in eurem Namen verschicken wollen. Voraussetzung ist aber, dass der WhatsApp-Account bereits in der Web-Variante angemeldet ist.

Handy verloren: Alte WhatsApp-Chats wiederbekommen

WhatsApp kann gleichzeitig nicht auf mehreren Smartphones genutzt werden. Sobald ihr den Messenger also auf einem neuen Handy aktiviert, wird das Konto auf einem anderen Gerät abgemeldet. Erst danach könnt ihr euch sicher sein, dass Fremde keinen Zugriff auf die WhatsApp-Nachrichten erhalten.

Generell solltet ihr euer Smartphone vor fremden Blicken schützen. Dazu gehört neben einer SIM-PIN auch eine weitere Gerätesperre, etwa durch eine PIN , ein Muster , Gesichtserkennung oder den Fingerabdruck .

, ein , oder den . Zusätzlich zum Gerät lässt sich auch WhatsApp an sich sperren. Dann muss der Versuch, die App zu öffnen, noch einmal bestätigt werden.

Der Account an sich lässt sich nicht online über den Kunden-Service löschen, sondern nur in der App selbst, wenn man angemeldet ist.

Habt ihr WhatsApp auf einem neuen Smartphone aktiviert, könnt ihr auf alle bisherigen Chat-Verläufe noch zugreifen. Dazu muss aber ein Backup aktiviert und angelegt worden sein. Die WhatsApp-Sicherung kann zum Beispiel in Google Drive, iCloud oder OneDrive angelegt werden. Meldet ihr den Messenger auf einem neuen Gerät kann, könnt ihr die Backup-Datei zu dem Konto aus der Cloud herunterladen und auf dem Neugerät einrichten. So lassen sich die Chats übertragen.

