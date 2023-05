Mit der Funktion „Chat Lock“ kann man bei WhatsApp einzelne Chats sperren und vor fremden Zugriffen schützen. Die Gespräche lassen sich dann nur per PIN oder mit einer biometrischen Entsperrmethode aufrufen. Neben einzelnen Gesprächen kann man den Zugriff auf WhatsApp für Fremde auch komplett blockieren.

Die gesperrten Gesprächsverläufe werden in einen Ordner verschoben. Der Ordner ist beim normalen Aufrufen von WhatsApp nicht auf den ersten Blick sichtbar, sondern taucht erst auf, wenn man die Chat-Übersicht nach unten wischt. Benachrichtigungen über neue Nachrichten werden im Sperr- und Home-Screen nicht mehr angezeigt.

WhatsApp Chat Lock: Chats mit PIN, Fingerabdruck oder Face-ID sperren

So lässt sich die Chat-Sperre in WhatsApp aktivieren:

Öffnet die Übersicht aller Gespräche bei WhatsApp. Ruft das Gespräch auf, das versteckt werden soll. Es können sowohl Einzel-Chats als auch Gruppengespräche gesperrt werden. Tippt anschließend oben auf den Namen des Kontakts. In den Kontakt-Details findet ihr neben den Optionen „Verschlüsselung“ und „Selbstlöschende Nachrichten“ auch die „Chatsperre“. Wählt aus, wie der Zugriff auf das Gespräch gesichert werden soll. Einmal eingerichtet, wird der Gesprächsverlauf aus der Übersicht aller Chats ausgeblendet. Ihr könnt ihn genauso wie die archivierten Nachrichten erst wieder sehen, wenn ihr die Übersicht nach unten zieht. Um die einzelnen Nachrichten zu lesen, entsperrt ihr den WhatsApp-Chat mit der ausgewählten Methode.

WhatsApp kündigt die Funktion in einem kleinen Clip an:

Mit der „Chat Lock“-Funktion lassen sich Chats entweder per Passwort/PIN oder einen Fingerabdruck und Face-ID sperren. Um die Nachrichten lesen zu können, muss man das Gespräch zunächst über eine der verschiedenen Methoden freigeben.

Nicht jede Konversation, die man auf WhatsApp führt, ist auch gleich für fremde Augen bestimmt. Um seine Nachrichten in WhatsApp vor dem eifersüchtigen Partner oder Informations-Dieben zu schützen, hat WhatsApp diese Verifizierung eingebaut. Mit einem zusätzlichen PIN werden eure Chats und Gespräche also nur für den sichtbar, der den Sicherheits-Code kennt. So könnt ihr euer Smartphone anderen in die Hände geben, ohne zu befürchten, dass bestimmte Gespräche gelesen werden.

WhatsApp: PIN aktivieren und App schützen

Mit der oben genannten Methode lassen sich einzelne Chats sperren. Man kann den Zugriff auf WhatsApp aber auch komplett mit einem PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung blockieren. Dafür geht ihr so vor:

Öffnet WhatsApp. Steuert die Einstellungen an. Wechselt in den Abschnitt „Datenschutz“. Scrollt ihr nach ganz unten. Hier findet ihr eine der auf eurem Smartphone verfügbaren Sicherheitsmaßnahmen, etwa den Fingerabdruck oder PIN. Aktiviert die Sperre. Danach kann WhatsApp nur noch geöffnet werden, wenn man den PIN eingibt beziehungsweise sein Gesicht oder den Fingerabdruck scannt.

