AppGallery: Huawei-App-Store herunterladen & installieren

Der chinesische Hersteller Huawei darf schon seit einigen Jahren nicht mehr auf Google-Dienste zugreifen. Das führt zum einen dazu, dass aktuelle Huawei-Smartphones ohne „Google Play Store“ auskommen müssen und zum anderen, dass Huawei-Apps wie „Health“ nicht in Googles App-Store verfügbar sind. Alle Huawei-Apps findet man in der AppGallery.

Die AppGallery ist zum einen für Huawei-Geräte der Weg, um neue Apps zu installieren, kann aber auch auf anderen Android-Smartphones heruntergeladen werden. Dann kann man auf Huawei-Apps wie „Health“ auf mit Smartphones anderer Hersteller wie Samsung zugreifen. Den App-Store gibt es auch in deutscher Sprache. Für iOS-Geräte wird jedoch keine AppGallery-Version angeboten.

AppGallery: Huawei-App-Store als APK installieren

Schon seit 2019 besteht das Embargo, dass Huawei von Googles Diensten trennt. Wer sich Hardware von dem chinesischen Hersteller zulegt, etwa die Freebuds oder eine Huawei Watch GT (zum Test der Watch GT3), benötigt aber Huawei-Anwendungen, um die Geräte einzurichten und zu verwalten. Dann kommt man an der AppGallery auch auf Smartphones abseits von Huawei nicht vorbei. Die Installation des Huawei-App-Stores funktioniert schnell und einfach:

Vermutlich müsst ihr in den Android-Einstellungen zunächst die Installation von Apps aus unbekannten Quellen erlauben. Je nach Hersteller findet man die Option auf unterschiedlichen Wegen. Werft dafür einen Blick in den Bereich „Sicherheit“ in den Einstellungen. Mehr zum Thema: App als APK installieren. Erlaubt die Installation von unbekannten Apps. Steuert dann den Download für die Huawei AppGallery an (zum Download bei Huawei). Achtet darauf, die Installationsdatei nur aus zuverlässigen Quellen herunterzuladen. Betrüger bieten immer wieder Fake-Apps unter falschem Namen an, um Spyware, Viren und andere schadhafte Inhalte zu verteilen. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr die Huawei-App direkt beim Hersteller herunterladet. Tippt die Datei nach dem Download an, um die Installation zu starten. Ihr erreicht sie über einen Datei-Manager. Bestätigt dabei mögliche Warnmeldungen. Diese weisen euch auf die eben erwähnten Gefahren von Apps aus unbekannten Quellen hin. Bei der Huawei-AppGallery handelt es sich um eine seriöse und sichere Anwendung. Ist die Anwendung installiert, müsst ihr der App noch die benötigten Berechtigungen erteilen.

AppGallery von Huawei auf Samsung & Co. einrichten

Danach öffnet ihr den Huawei-App-Store und sucht die gewünschten Apps. Es handelt sich um einen alternativen App-Store, ihr könnt hier also viele nützliche Anwendungen finden. Sucht zum Beispiel nach „Huawei Health“ und richtet die Gesundheits-App ein, um eine Huawei-Smartwatch mit eurem Smartphone zu verbinden (zu Huawei Health in der AppGallery).

Hinweis: Im Google Play Store wir die „Huawei Health“-App aktuell nicht geführt. Findet ihr dort entsprechende Ergebnisse, handelt es sich um Fake-Apps, die möglicherweise gefährlich sind und zum Beispiel Nutzerdaten ausspähen wollen.

Einige offizielle Apps werden nicht in der AppGallery angeboten. Dazu gehört WhatsApp. Man kann allerdings die sogenannte „Petal Search“ nutzen. Dabei handelt es sich um eine Suchmaschine innerhalb des App-Stores, die auf offizielle Herstellerseiten verweist, auf denen man die gesuchte App zum Download findet. So will Huawei verhindern, dass in der AppGallery Fake-Apps mit bekannten Namen verteilt werden. Auch in der AppGallery gibt es aber immer wieder schädliche Anwendungen. Achtet also darauf, was ihr herunterladet und verzichtet gegebenenfalls auf einen Download, wenn ihr unsicher seid. Mehr dazu: Trojaner im Huawei-App-Store – Einfallstor für Malware.

