Fotos zeigen Samsung Galaxy S24 Ultra und 23 Ultra im Vergleich

Samsung soll schon in wenigen Wochen die neuen Galaxy-S24-Smartphones vorstellen. Passend dazu tauchen immer mehr Informationen auf. Jetzt sind Fotos durchgesickert, die das neue Galaxy S24 Ultra im Vergleich mit dem Galaxy S23 Ultra zeigen sollen.

Samsung Galaxy S24 Ultra auf neuen Fotos

Bereits vor einigen Tagen sind erste Fotos des Galaxy S24 Ultra in freier Wildbahn aufgetaucht. Auf den ersten Blick waren keine großen Unterschiede zum Galaxy S23 Ultra zu sehen. Mit den jetzt aufgetauchten Bildern, die die beiden Smartphones in einer direkten Gegenüberstellung zeigen, werden zumindest minimale Unterschiede deutlich:

Gezeigt werden die Smartphones dabei nur von der Seite. Die Quelle gibt an, dass das Galaxy S24 Ultra mit 8,6 mm minimal dünner ausfällt als das Galaxy S23 Ultra mit 8,9 mm. Der Lautsprechergrill an der Unterseite wird jetzt zu einer länglichen Öffnung. Ein kleines Loch, vermutlich für ein Mikrofon, rechts neben dem USB-C-Anschluss verschwindet und wandert an die Oberseite. Der Einschub für den S-Pen bleibt an der gleichen Stelle. Der Stift an sich verändert sich aber leicht. Die Unterseite ist nicht mehr so stark abgerundet, sondern deutlich flacher.

Ansonsten soll man auf den Fotos des Galaxy S24 Ultra den Rahmen aus Titan in natürlicher Farbe gut erkennen. Erinnert sehr an die Farbe, die Apple im iPhone 15 Pro (Max) verwendet. Zudem wirkt es zumindest so, als ob die Kamera des Galaxy S24 Ultra etwas mehr herausstehen würde als beim Galaxy S23 Ultra. Das könnte auf einen etwas größeren Sensor hindeuten. Bestätigt ist aber nicht. Es könnte auch an der Farbe liegen.

Im Video zeigen wir euch die Bildqualität der 200-MP-Kamera vom Samsung Galaxy S23 Ultra:

Samsung-Event im Januar 2024 erwartet

Erwartet wird die Präsentation der neuen Galaxy-S24-Smartphones bereits Anfang 2024. Der 17. Januar soll laut der Gerüchteküche als Termin ganz hoch im Kurs sehen, an dem Samsung die neuen Geräte vorstellen möchte. Offiziell angekündigt wurde das Event aber noch nicht. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

