Was ist ein AUX-Anschluss und wofür verwendet man ihn?

Der Begriff „AUX-Eingang“ beruht auf dem englischen Wort „auxiliary“ (deutsch: „helfend“). Es bezeichnet einen Eingang an Geräten, aus denen Töne wie Musik abgespielt werden. Dieser Input ist Teil von Verstärkern, Audioradios und diverser anderer Geräte zur Verarbeitung von Audiosignalen. Den AUX-Anschluss nutzt man, um ein Wiedergabegerät mit einem Abspielgerät zu verbinden.

AUX-Eingang – welche Geräte kann ich verbinden?

Den Anschluss nutzt man zum Beispiel, wenn man Musik von Spotify über ein Smartphone streamen will, den Ton aber nicht über den Handy-Lautsprecher, sondern eine Stereo-Anlage hören möchte. Über ein Kabel wird die Kopfhörerbuchse am Smartphone mit dem „AUX“-Eingang an der HiFi-Anlage verbunden.

Ein AUX-Eingang befindet sich unter anderem in vielen Audio-Verstärkern, Mixern und Radiogeräten wie Autoradios. Das Gerät, das über den AUX-Eingang verfügt, soll eine höhere Lautstärke und eine bessere Klangqualität des Audiosignals ermöglichen. Hierbei kann es sich unter anderem um PCs, Handys, DVD-Player, CD-Player und ebenfalls Radios handeln. Diese Quellen müssen einen analogen Audio-Ausgang besitzen. Häufig handelt es sich dabei entweder um einen sehr kleinen Miniklinken- oder einen Cinch-Ausgang.

Welches Kabel brauche ich?

Um die genannten Geräte per AUX-Eingang und -Ausgang verbinden zu können, braucht man das passende Kabel. Sowohl der Eingang als auch der Ausgang liegen üblicherweise als „Miniklinken“- oder „Cinch“-Variante vor. Eine Miniklinken-Buchse ist ehr klein und befindet sich auch heute noch bei vielen Handys als Kopfhörer- und gleichzeitig als AUX-Output. Die Cinch-Variante besteht aus zwei Buchsen, häufig ist eine rot, die andere weiß. Diese findet ihr unter anderem häufig in Audio-Verstärkern und DVD-Playern. Klickt auf folgende Buttons, um übliche Kabelvarianten zu sehen. Diese können euch auch Aufschluss darüber geben, welche Buchsen eure Geräte besitzen. Die folgenden Kabel sind für weniger als 10 Euro erhältlich.

Moderne Smartphones verzichten mittlerweile meist auf einen „AUX“-Ausgang. Um Musik per Kabel mit einem anderen Gerät zu hören, benötigt man einen zusätzlichen Adapter, den man an der Ladebuchse des Smartphones anschließen kann. Dort befindet sich dann der 3,5-mm-Klinken-Anschluss für das entsprechende Kabel. Es gibt auch Adapter für den AUX-Anschluss am Autoradio. Darüber kann man Geräte per Bluetooth verbinden, um zum Beispiel Spotify im Auto anzuhören.

