Galaxy-S24-Reihe auf Bildern: So neu sehen die Samsung-Flaggschiffe aus

Zur Galaxy-S24-Reihe von Samsung sind neue Bilder aufgetaucht. Die Flaggschiffe sollen in vier Farben erscheinen und ein recht markantes Design erhalten. Außerdem sollen diverse AI-Funktionen Einzug in das S24, S24 Plus und S24 Ultra halten.

Samsung Electronics Facts

Galaxy S24: Neue Bilder zeigen Samsung-Flaggschiffe

Titanium Black, Grau, Violett und Gelb: In diesen Farben soll die Galaxy-S24-Familie auf den Markt kommen. Das behauptet zumindest ein Leaker, der gleich die passenden Fotos dazu veröffentlicht hat. Die offizielle Enthüllung der Handys könnte auf dem Unpacked-Event am 17. Januar nächsten Jahres stattfinden, doch schon jetzt gibt es spannende Einblicke, was uns erwarten könnte.

Titan soll nicht nur bei der Farbe ausschlaggebend sein. Gerüchten zufolge wird es als Material vor allem beim Rahmen des S24 Ultra eine Rolle spielen, während die Basis- und Plus-Modelle vermutlich mit Aluminium-Optionen daherkommen werden (Quelle: Windows Report).

So soll das Galaxy S24 Ultra aussehen:

Das Galaxy S24 Ultra in vier Farben. (Bildquelle: Windows Report

Unter der Haube könnte das Galaxy S24 Ultra mit einer recht beeindruckenden Ausstattung aufwarten: Ein 6,8 Zoll großes QHD+-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, angetrieben von einem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Bei der Kamera können sich Nutzer auf ein vielseitiges Setup freuen, darunter ein neues 50-MP-Teleobjektiv.

Mit bis zu 1 TB internem Speicher, 12 GB RAM und einem 5.000 mAh-Akku könnte das Galaxy S24 Ultra eine beachtliche Leistung bieten. Eine Neuheit könnte der flache Bildschirm sein, der sich von den gewölbten Displays der Vorgängermodelle unterscheidet.

Ein Blick auf das Galaxy S24 und S24 Plus:

Das Galaxy S24 und S24 Plus. (Bildquelle: Windows Report

Ein Schwerpunkt der gesamten S24-Familie dürfte auf der Integration erweiterter KI-Funktionen liegen. Diese sollen Gerüchten zufolge von Echtzeitübersetzungen in Messaging-Apps bis hin zur Unterstützung bei der Fotobearbeitung reichen.

Im Video: Das halten wir vom Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Gerüchte zum Galaxy S24 und S24 Plus

Während das Galaxy S24 mit einem 6,2 Zoll großen FHD+-Display und das Galaxy S24 Plus mit einem 6,7 Zoll großen QHD+-Display ausgestattet sein könnten, sollen beide Modelle mit einem Exynos 2400 oder Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor ausgestattet sein. Beide Handys sollen zudem über eine verbesserte Kühlung für eine optimierte KI-Leistung verfügen.