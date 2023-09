Samsung Galaxy S24 verändert sich: Überarbeitetes Design bereits jetzt zu sehen

Das Samsung Galaxy S23 ist mittlerweile einige Monate auf dem Markt und der Blick geht langsam, aber sicher in Richtung Galaxy S24. Bereits Monate vor der eigentlichen Präsentation kam es jetzt zu einem Design-Leak. Dieser enthüllt einige Änderungen an der Optik und neue Funktionen.

Samsung Galaxy S24 wird im Detail verändert

Wer beim Galaxy S24 mit einer komplett neuen Optik gerechnet hat, der könnte jetzt enttäuscht werden. Das nun geleakte Design auf Basis von CAD-Zeichnungen aus der Entwicklung zeigt minimale Änderungen am Rahmen. Dieser ist genau so flach wie beim iPhone 15. Es kommen aber auch hier ganz leicht abgeschrägte Kanten zum Einsatz, damit das Handy angenehmer in der Hand liegt.

Demnach soll es laut der Quelle weiterhin beim flachen 6,1-Zoll-Display bleiben. Auch die Triple-Kamera auf der Rückseite ist im Grunde unverändert. Das Smartphone wirkt durch den flachen Rahmen nun etwas erwachsener als das Galaxy S23 mit abgerundetem Rahmen, das ihr im Titelbild sehen könnt.

Auffällig an der Seite ist die Aussparung für eine zusätzliche Antenne. Dahinter soll sich laut der Quelle eine UWB-Funktion verstecken. Die gab es beim Galaxy S23 (Test) nicht, was ein großer Kritikpunkt war. Wenn Samsung die Funktion im Galaxy S24 integriert, wäre das ein wichtiger Schritt. Weitere Details werden nicht genannt.

Samsung Galaxy S24 mit Titan?

Erst kürzlich kam das Gerücht auf, dass Samsung möglicherweise ein neues Material für den Rahmen des Galaxy S24 verwenden könnte. Im Raum steht eine Mischung aus Titan und Aluminium, die das Smartphone robuster machen würde. Ob es wirklich dazu kommt, wird man abwarten müssen. In den kommenden Wochen und Monaten dürften weitere Details zu den Smartphones auftauchen. Angeblich soll die Präsentation der neuen Generation früher stattfinden.

