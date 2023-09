Huawei macht sich unabhängig: China-Hersteller plant großen Schritt

Huawei hat die US-Regierung absolut überrascht, als plötzlich mit dem Mate 60 Pro ein Smartphone mit eigenem Prozessor und 5G-Modem vorgestellt wurde. Das chinesische Unternehmen soll mittlerweile so selbstbewusst sein, dass wichtige Partnerschaften mit US-Unternehmen aufgelöst werden könnten.

Huawei will keine Qualcomm-Prozessoren mehr kaufen

Nach dem US-Bann in 2019 konnte Huawei keine eigenen Kirin-Prozessoren mehr herstellen und hat mit Qualcomm einen Partner gefunden, der dem chinesischen Unternehmen spezielle Chips gebaut hat. Diese wurden nämlich nicht mit den verbotenen 5G-, sondern nur 4G-Modems ausgestattet. Genau darauf könnte Huawei laut einem bekannten Analysten bald verzichten (Quelle: HuaweiCentral).

Demnach soll Huawei bereits 2024 auf Bestellungen von Qualcomm-Chips nicht mehr angewiesen sein. Dem US-Unternehmen würde also ein relativ großes Auftragsvolumen wegbrechen. Das chinesische Unternehmen soll bereits im kommenden Jahr in der Lage sein, so viele Kirin-Prozessoren selbst zu bauen, dass nicht mehr zugekauft werden muss. Die Chips nutzen nur chinesische Technologien und sind von dem US-Bann nicht mehr betroffen.

Für Huawei sind das natürlich tolle Nachrichten, denn das chinesische Unternehmen wird noch unabhängiger und bietet dadurch weniger Angriffsfläche. Das Interesse an den Smartphones besonders in China ist zuletzt stark gestiegen und das Mate 60 Pro ist ein echter Verkaufsschlager. Entsprechend positiv kann Huawei in die Zukunft schauen.

Huawei entwickelt weitere Prozessoren

Während der Kirin-Prozessor des Mate 60 Pro also schon im Einsatz ist, entwickelt Huawei für 2024 bereits weitere Prozessoren, die in noch mehr Smartphones zum Einsatz kommen sollen. Es handelt sich dabei um Kirin-8- und -9-Chips, die weiterhin im 7-nm-Verfahren gefertigt werden, aber einige Optimierungen mitbringen sollen. Auch deswegen kann Huawei wohl auf Qualcomm-Prozessoren verzichten, weil das chinesische Unternehmen neue Chips in ausreichender Menge zur Verfügung hat.

