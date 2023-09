Spotify: Podcast mit KI übersetzen? Das funktioniert

Euer Lieblings-Star macht einen Podcast oder ihr habt einen Beitrag zu einem spannenden Thema gefunden, allerdings nicht in deutscher Sprache? Bei Spotify werden bald Podcast per KI automatisch übersetzt. So kann man fremdsprachige Inhalte ganz einfach neu vertont anhören. Die Originalstimmen der Sprecher sollen dabei nicht verloren gehen.

Bislang handelt es sich um ein ambitioniertes Projekt von Spotify, eine entsprechende Funktion mit einer KI-Übersetzung von gesprochenen Inhalten wurde aber bereits angekündigt und erste Beispiel-Folgen sind schon zu hören. Hier geht es direkt zu den Episoden.

Spotify: KI übersetzt Podcast-Episoden

Schon jetzt gibt es Dienste, die Videos mit gesprochener Sprache automatisch in eine andere Sprache übersetzen können – Lippenbewegungen inklusive. Spotify will bei den KI-Übersetzungen auf eine eigene technische Lösung mit der Bezeichnung „Voice Translation“ setzen. Dabei wird auf das OpenAI-Modell „Whisper“ zurückgegriffen (mehr dazu bei OpenAI). Die Technologie splittet Audiodateien in jeweils 30-Sekunden lange Schnipsel und bearbeitet diese anschließend. Bislang ist lediglich eine Übersetzung von Podcasts in englischer Sprache beziehungsweise aus einer Ausgangssprache ins Englische möglich, nicht jedoch zum Beispiel vom Französischen ins Deutsche. Es muss hier erst ein Zwischenschritt ins Englische gemacht werden.

Bereits jetzt gibt es einige Beispiele, bei denen die Übersetzungsfunktion in Aktion zu hören ist. Bislang gibt es eine Übersetzung vom Englischen ins Spanische. Weitere Tests in Französischer und Deutscher sprachen sollen bald vorgestellt werden. Hier hört ihr das Original einer Podcast-Folge von Lex Friedman:

Und hier ist die gleiche Episode in der spanischen Übersetzung:

Die Übersetzungsfunktion soll nicht ausschließlich für Premium-Nutzer zur Verfügung stehen. Auch Spotify-Mitglieder mit einem Gratis-Account sollen also auf das Feature zugreifen können.

Spotify kann Podcasts mit KI übersetzen – bald auch ins Deutsche

Bei der Übersetzung soll neben der originalen Stimme auch die Tonalität erhalten bleiben. In der Testphase werden einige US-amerikanische Podcast-Creator wie Dax Shepard, Monica Padman und Bill Simmons übersetzt. Erste Episoden kann man bereits bei Spotify anhören. Eine Übersicht aller bislang verfügbaren Übersetzungen findet man im „Voice Translations Hub“ bei Spotify (zur Übersicht). Das Projekt soll schrittweise ausgebaut werden, wobei neue Episoden als auch Podcast-Ersteller hinzugefügt werden.

Mit dem „Spotify AI DJ“ hat der Musik-Streaming-Dienst eine weitere KI-gestützte Funktion im Angebot.

