Weder bei Netflix noch Amazon: Super Mario erstmals im Streaming-Abo

Der Klempner mit der roten Mütze eroberte in diesem Jahr das Kino, doch im Streaming-Abo gab es den Super-Mario-Film bisher noch nicht. Dies ändert sich jetzt. Allerdings mit einem Netflix-Abo oder Amazon Prime kommt ihr nicht weit. Ihr braucht schon WOW. Doch ab wann genau könnt ihr Super Mario dort sehen?

Da musste schon „Barbie“ kommen, um Super Mario vom Thron zu schmeißen. Mit Einnahmen von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar war nämlich „Der Super Mario Bros. Film“ bisher der erfolgreichste Film des Jahres. Doch dann schlug „Barbie“ zu und zieht aktuell mit etwas mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar vorbei.

Netflix geht leer aus: WOW schnappt sich den Super Mario Bros. Film

Ändert trotzdem nichts daran, dass der animierte Super-Mario-Film der Überraschungshit des Jahres 2023 ist. Wer den nicht im Kino, sondern daheim auf der Couch sehen wollte, der musste bisher extra zahlen. Beispielsweise könnt ihr den Film bei Amazon für knapp 5 Euro leihen oder 14 Euro kaufen (bei Amazon ansehen).

In einer Streaming-Flatrate war der Film, der im April in die Kinos kam, bisher noch nicht verfügbar. Dies ändert sich jetzt, jedoch gehen Abonnentinnen und Abonnenten von Netflix, Amazon Prime Video oder auch Disney+ leer aus. Da das Filmstudio (Universal Pictures) keinen eigenen Streaming-Dienst betreibt, ist man frei in der Wahl der Partner und kann den Film entsprechend vermarkten.

Vorhang auf für Super Mario:

Hierzulande erhält nun „WOW Filme & Serien“ (ehemals Sky Ticket) den Zuschlag. Ab dem 27. Oktober könnt ihr dort „Der Super Mario Bros. Film“ sehen und müsst keinen Cent extra zahlen, vorausgesetzt, ihr habt das Abo (WOW ansehen).

Die Zuschauer haben eine klare Meinung

Doch lohnt die animierte Videospielverfilmung? Die Kritiker waren sich da nicht ganz einig. Von 278 Profi-Kritikern bei Rotten Tomatoes waren nämlich nur 59 Prozent vom Film überzeugt. Ein ziemlicher Reinfall, oder?

Die Zuschauer sehen dies gänzlich anders. Bei weit über 10.000 Stimmen erhält „Der Super Mario Bros. Film“ unglaubliche 95 Prozent. Und auch eine IMDb-Bewertung von 7,1 von maximal 10 Punkten ist wohl eher an der Wahrheit, als es das fiese Votum der Kritiker vermuten lässt.

Der Super-Mario-Film ist somit ein typischer Fall von: Kritiker verstehen den Film nicht, dem Publikum ist dies aber komplett egal. Insofern steht dem Filmgenuss nichts im Wege, es sei denn, ihr habt kein WOW-Abo.