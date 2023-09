Die besten Metalcore-Bands aller Zeiten

© Bildquelle: IMAGO / Carsten Thesing 12 / 13

Mit über 5 Millionen monatlichen Hörer auf Spotify gehören A Day To Remember zweifelsfrei in die Ruhmeshalle des Metalcore. Die Jungs aus Ocala, Kalifornien, spielen vermutlich den poppigsten Rock aller auf der Liste vertretenen Bands, können jedoch beides: wunderschöne Balladen („If It Means A Lot To You“) und feinsten Metalcore wie in „Violence (Enough is Enough)“. Die Refrains sind einer Mehrheit der Songs von ADTR echte Ohrwürmer und schwer aus dem Kopf zu kriegen.

Das ist aber nur einer von vielen Gründen, warum das „Rolling Stone“-Magazin die Truppe als „An Artist You Need To Know“ betitelte (zur Quelle). Diese Meinung können wir genauso unterschreiben. Wenn ihr Freunde oder Familie habt, die einfach nichts mit eurem Musikgeschmack anfangen können, spielt ihnen ein Album von A Day To Remember vor. Besonders gut eignen sich dazu „Common Courtesy“, „What Seperates Me From You“, „Homesick“ oder „For Those Who Have Heart“ – welches, das ist eigentlich egal.