Xiaomi 13T Pro im Hands-On-Video: Erster Eindruck vom bezahlbaren Leica-Flaggschiff

Mit dem Xiaomi 13T und dem Xiaomi 13T Pro hat der chinesische Hersteller zwei neue Top-Handys mit Leica-Kamera vorgestellt. Nur 19 Minuten sollen ausreichen, um die Pro-Variante vollständig aufzuladen. Android-Updates sollen länger als gewöhnlich verteilt werden. Im Hands-On-Video seht ihr unseren ersten Eindruck.

Xiaomi 13T und 13T Pro vorgestellt

Xiaomi hat zwei neue Top-Smartphones präsentiert und sie unmittelbar in den Verkauf gegeben. Anders als bisher beim chinesischen Hersteller üblich, sollen sowohl das Xiaomi 13T als auch das 13T Pro fünf Jahre lang mit Sicherheitspatches versorgt werden. Auch verspricht Xiaomi vier Generationen Android-OS-Updates. Das auf Android 13 basierende MIUI 14 ist vorinstalliert.

Das Xiaomi 13T Pro bietet ein 144-Hz-AMOLED-Display, das auf eine Diagonale von 6,7 Zoll kommt. Dolby Vision und HDR10+ sind mit dabei. Der Akku des Handys kommt auf eine Kapazität von 5.000 mAh und lässt sich laut Xiaomi kabelgebunden in 19 Minuten vollständig aufladen. Bis zu 120 Watt stehen bereit.

Dem Prozessor MediaTek Dimensity 9200+ stehen je nach Modell bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB Festspeicher zur Seite.

Highlight des Pro-Handys ist das Kamera-System, das in Kooperation mit Leica entwickelt wurde. Die Hauptkamera (Weitwinkel) und die Telefotolinse bieten jeweils 50 MP, hinzu kommt ein 12-MP-Ultraweitwinkel. Die Frontkamera schießt Bilder mit bis zu 20 MP. Leica-Foto-Stile, ein Nachtmodus und Xiaomis ProFocus sind mit dabei. Oben im Video könnt ihr euch unseren ersten Eindruck anschauen.

Xiaomi 13T: Nur etwas weniger Leistung

Die Standardausführung des Xiaomi 13T besitzt das gleiche Display und nahezu die gleiche Kamera-Ausstattung. Nur auf 8K-Videos bei 24 Bildern pro Sekunde muss verzichtet werden. Unterschiede gibt es beim Prozessor und Akku. Es wird der MediaTek Dimensity 8200 Ultra verwendet, der Akku lässt sich maximal mit 67 Watt aufladen. Beim Arbeitsspeicher gibt es 8 GB, beim Festspeicher sind es 256 GB.

Xiaomi verkauft die beiden Handys ab sofort in den Farben Alpine Blue, Meadow Green und Black. Das Xiaomi 13T kostet in Deutschland 649,90 Euro. Der Preis des Xiaomi 13T Pro beginnt bei 799,90 Euro (12 GB RAM, 256 GB ROM). Falls es 512 GB Festspeicher sein sollen, werden 899,90 Euro fällig. Die am besten ausgestattete Variante mit 16 GB RAM und 1 TB ROM kostet 999,90 Euro. Bis zum 11. Oktober gibt es bei vielen Modellen das Tablet Redmi Pad SE im Wert von 200 Euro gratis dazu.