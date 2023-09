Samsung stattet neue Android-Tablets mit echter Premium-Funktion aus

Samsung hat erst kürzlich drei neue Premium-Tablets der Galaxy-Tab-S9-Serie vorgestellt und auf den Markt gebracht. Mit den neuen Android-Tablets wurde eine Eigenschaft integriert, die jetzt auch bei günstigeren Modellen zum Einsatz kommen soll. Es geht um die IP68-Zertifizierung für die Fan-Edition-Tablets.

Samsung Galaxy Tab S9 FE mit IP68-Zertifizierung

Samsung macht seine Smartphones schon seit längerer Zeit wasserdicht und staubgeschützt. Mit der Galaxy-Tab-S9-Serie wurde diese Eigenschaft zum ersten Mal bei Tablets integriert. Das Galaxy Tab S9, S9 Plus und S9 Ultra sind nach IP68 zertifiziert und damit gegen Wasser und Staub geschützt. Jetzt wurde bei WinFuture enthüllt, dass Samsung diese Premium-Funktion auch bei den kommenden FE-Tablets nutzen möchte.

Tatsächlich sollen sowohl das Samsung Galaxy Tab S9 FE als auch das größere Galaxy Tab S9 FE Plus mit einer IP68-Zertifizierung ausgestattet sein. Genau wie die großen Brüder wären sie also vor Untertauchen in Wasser und Schmutz geschützt. Dass Samsung diese Eigenschaft direkt in die obere Mittelklasse übernimmt, überrascht doch sehr. Eigentlich hatten alle erwartet, dass Samsung die IP68-Zertifizierung zunächst nur bei den teuren Premium-Tablets behält.

Ansonsten bestätigt die Quelle im Grunde nur die Informationen, die schon bekannt waren. Samsung setzt also auf 10,9 und 12,4 Zoll große LCD-Panels, Exynos-Prozessoren und relativ große Akkus, die für eine lange Laufzeit sorgen sollen. Insgesamt sollen die Geräte sehr dünn und leicht gebaut sein. Preislicht geht es wohl bei 529 Euro los.

Im Video könnt ihr euch die großen Brüder anschauen:

Neue Samsung-Tablets werden bald vorgestellt

Das Samsung Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Tab S9 FE Plus sollen schon bald vorgestellt werden. Spätestens dann erfahren wir, ob sich die Gerüchte wirklich bestätigen. Samsung wäre der Konkurrenz mit den wasserdichten Eigenschaften in jedem Fall wieder deutlich voraus. So etwas bekommt ihr bei der Konkurrenz nämlich nicht.

