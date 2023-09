Samsung-Nutzer können sich freuen: Riesiges Software-Update steht an

Samsung hat sehr viele Smartphones auf dem Markt, die schon in Kürze mit Android 14 und One UI 6.0 versorgt werden müssen. Im Hintergrund läuft die Vorbereitung dafür auf Hochtouren. Sobald Google die finale Version des neuen Betriebssystems freigibt, steht Samsung auf der Matte und kann liefern – wie die aktuelle Entwicklung zeigt.

Samsung versorgt neue und alte Smartphones mit Android 14

Während alle Smartphone-Hersteller auf die Fertigstellung von Android 14 durch Google warten, arbeitet Samsung im Hintergrund bereits fleißig an der eigenen Umsetzung. Wie jedes Jahr bei einem neuen Upgrade bekommt ihr nicht nur die neue Version des Betriebssystems, sondern auch eine aktualisierte Version der Oberfläche One UI. In diesem Jahr wird es die Version 6.0 mit einigen Neuerungen. Mittlerweile ist die Oberfläche von Samsung in der Beta 4 angekommen und damit fast final (Quelle: SamMobile).

Zumindest die neuesten Galaxy-S23-Smartphones können bereits jetzt auf Android 14 mit One UI 6.0 in der vierten Beta-Testversion zugreifen und bekommen so die fast finale Version der neuen Software angeboten. Doch nicht nur die neuesten Modelle werden versorgt, sondern alle Smartphones, die ab dem Galaxy S21 auf den Markt gekommen sind. Ab diesem Zeitpunkt gilt nämlich die fünfjährige Update-Garantie. Und das nicht nur für High-End-Smartphones, sondern auch für die Mittelklasse- und Einsteiger-Geräte.

Tatsächlich hat Samsung auch schon für das Galaxy S21 den Beta-Test von Android 14 und One UI 6.0 gestartet – bisher aber nur in Südkorea. In Deutschland dürfte der Test in den kommenden Tagen oder Wochen losgehen. Klar ist, dass viele neuere Smartphones und auch Tablets demnächst ein großes Android-Update erhalten.

In der Wartezeit könnt ihr euer Samsung-Handy optimieren:

Google hat Android-14-Release verzögert

Eigentlich hätte Android 14 für die Pixel-Smartphones schon Anfang September veröffentlicht werden sollen. Im letzten Moment soll sich Google für einen Release im Oktober zusammen mit den neuen Pixel-8-Handys entschieden haben. Entsprechend dauert die Veröffentlichung bei anderen Herstellern wie Samsung auch etwas länger.

