Versteckte Preiserhöhung: Samsung macht Tablet-Geheimtipp deutlich teurer

Samsung soll in diesem Jahr nach einer ausgelassenen Generation wieder neue Fan-Edition-Geräte vorstellen. Darunter soll auch der Nachfolger des Galaxy Tab S7 FE sein. Dieses Mal teilt sich das Tablet in zwei Größen auf, wodurch eine versteckte Preiserhöhung umgesetzt wird. Der Vergleich mit dem Vorgänger wird damit für viele Samsung-Kunden deutlich schwieriger.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus wird teurer

Samsung bietet von dem Galaxy Tab S7 FE mit dem 12,4-Zoll-Display nur eine Version an. Das soll sich mit dem Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Tab S9 FE Plus ändern. Dieses Mal gibt es zwei Ausführungen. Auch wenn der Name es vermuten lässt, ist das Galaxy Tab S9 FE nicht der direkte Nachfolger des Galaxy Tab S7 FE. Das komplett neue Modell besitzt nur ein 11-Zoll-Display, während die alte Generation auf 12,4 Zoll kommt.

Auf den ersten Blick könnte man also meinen, dass das Galaxy Tab S9 FE mit einem erwarteten Preis von 529 Euro günstiger geworden ist als das Galaxy Tab S7 FE. Das hat damals 579 Euro gekostet. Tatsächlich lassen sich diese beiden Modelle überhaupt nicht vergleichen. Das Galaxy Tab S9 FE besitzt nämlich ein viel kleineres Display.

Erst der Vergleich mit dem neuen Namen Galaxy Tab S9 FE Plus macht Sinn. Denn dieses Tablet ist der direkte Nachfolger des Galaxy Tab S7 FE mit jeweils 12,4-Zoll-Displays. Und statt den 579 Euro will Samsung für dieses Gerät ab 699 Euro haben (Quelle: Deallabs). Wenn sich die Informationen bestätigen, dann wäre das ein deftiger Preisaufschlag von 120 Euro. Die Versionen mit 5G und mehr Speicher schlagen noch mehr zu Buche.

Im Video stellen wir euch die normalen Galaxy-Tab-S9-Tablets von Samsung vor:

Samsung schließt eine Tablet-Lücke

Mit dem Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Tab S9 FE Plus schließt Samsung eine Lücke im Tablet-Sektor. Diese ist zwischen den besonders günstigen und teuren Modellen entstanden. Unterhalb des Galaxy Tab S9 FE wäre im Bereich zwischen 300 und 400 Euro sicher noch Platz für ein weiteres Modell, um direkt gegen das Einsteiger-iPad antreten zu können. Da hat Samsung nur ein besonders altes Galaxy Tab S6 Lite zu bieten.

