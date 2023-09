Ohrfeige für Samsung: Kaum bekannter Hersteller mischt Smartwatch-Markt auf

Nach zwei Quartalen mit rückläufigen Zahlen erholt sich der Smartwatch-Markt wieder. Interessanterweise geht dieser Aufschwung nicht von den Branchenriesen wie Apple oder Samsung aus – im Gegenteil. Insbesondere Samsung hat schwer zu kämpfen. Ein bisher in Deutschland wenig bekannter Hersteller hat es sogar geschafft, die Südkoreaner aus den Top 3 zu verdrängen.

Kürzlich hat Samsung die Galaxy Watch 6 vorgestellt. Die neue Smartwatch soll frische Impulse setzen und potenzielle Käufer unter anderem mit einem verbesserten Display und einem leistungsstärkeren Innenleben überzeugen. Dass das mehr als nötig ist, belegt ein Blick auf den Smartwatch-Markt im zweiten Quartal 2023.

Samsung nicht mehr unter den Top 3 der größten Smartwatch-Hersteller

Samsung ist nicht mehr in der Top 3 der größten Smartwatch-Hersteller vertreten. (Bildquelle: Counterpoint Research)

Gegenüber dem Vorjahresquartal ging es für Samsung um 19 Prozent nach unten. Zwar konnte der Konzern die Absatzzahlen in China und Indien steigern. Doch in den USA und Europa, in denen Samsung traditionell stark ist, ging es dafür richtig in den Keller. Das Minus beträgt hier 24 Prozent beziehungsweise 13 Prozent (Quelle: Counterpoint Research).

Für Samsung ist das maue Abschneiden in Q2/2023 mit einer besonderen Schmach verbunden: dem Rausfall aus der Top 3. Im Vorjahreszeitraum war Samsung hinter Apple noch die Nummer 2, ein Jahr später schafft es das Unternehmen nicht mal mehr aufs Treppchen.

Die Bronzemedaille hat jetzt Noise inne. Hierzulande dürfte der Hersteller kaum bekannt sein, im Heimatmarkt Indien ist Noise aber ein Gigant und verkauft massenweise Wearables.

Dass es auch für Apple ordentlich nach unten ging, ist für Samsung wohl nur ein schwacher Trost. Die Schmach, von einem lokalen Anbieter aus der Top 3 der Smartwatch-Hersteller weltweit gekegelt worden zu sein, dürfte schwer wiegen.

Das haben die neuen Samsung-Smartwatches drauf:

Huawei erobert Platz 2

Neben Noise ist Huawei ein großer Gewinner im zweiten Quartal 2023. Mit dem Wachstum im chinesischen Heimatmarkt im Rücken, konnte der von US-Sanktionen gebeutelte Konzern den zweiten Platz erobern. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging es beim Marktanteil von 7 auf 10 Prozent.