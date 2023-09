Samsung beginnt: Ältere Top-Smartphones erhalten neuestes Android-Update

Samsung verteilt aktuell nicht nur fleißig das neueste September-Update für viele seiner Geräte, sondern hat nun auch den Beta-Test von Android 14 und One UI 6.0 deutlich ausgeweitet. Ab sofort können auch drei ehemalige Top-Smartphones teilnehmen.

Samsung verteilt Android 14 für Galaxy-S22-Smartphones

Nachdem Samsung die Beta-Version von Android 14 und One UI 6.0 für die neuesten Top- und Mittelklasse-Smartphones veröffentlicht hat, sind jetzt auch die älteren Generationen an der Reihe. Ab sofort erhalten das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra die Android-14-Beta als Update angeboten, wenn ihr euch über die Members-App dafür freischalten lasst.

Der Beta-Test für die Galaxy-S22-Smartphones hat zunächst im Heimatland Südkorea begonnen (Quelle: SamMobile). In den nächsten Tagen dürfte der Rollout auf andere Länder ausgeweitet werden. Immerhin gibt es die Android-14-Beta für die Galaxy-S23-Modelle oder das Galaxy A54 auch in Deutschland zum Download. Samsung beginnt wie immer in einer Region und weitet den Test mit der Zeit dann langsam aus.

Mit Android 14 und One UI 6.0 könnt ihr bereits vorab alle neuen Funktionen und Änderungen der Software auf euren Smartphones ausprobieren. Es handelt sich aber um einen Test, sodass es weiterhin zu Fehlern und Problemen kommen kann. Entsprechend solltet ihr die neue Version nur dann installieren, wenn ihr mit möglichen Fehlern keine Probleme habt. Seid ihr auf euer Handy angewiesen, dann solltet ihr lieber auf die finale Version warten.

In der Zwischenzeit könnt ihr euer Samsung-Handy optimieren:

Wann erscheint die finale Android-14-Version?

Eigentlich wurde erwartet, dass Google die finale Version von Android 14 schon längst veröffentlicht hat. Stattdessen soll Google die Veröffentlichung verzögert haben, um diese zusammen mit den neuen Pixel-8-Smartphones im Oktober an den Start zu bringen. Entsprechend ist es schwer vorauszusehen, wann Samsung Android 14 mit One UI 6.0 final veröffentlicht. Aktuell rechnet man mit Oktober oder November 2023.

