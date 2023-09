Google Pixel Watch 2 überrascht mit neuer Ausstattung

Google wird bald nicht nur neue Pixel-8-Smartphones offiziell vorstellen, sondern auch die Pixel Watch 2. Auf den ersten Blick sah es so aus, als ob sich im Vergleich zur ersten Generation kaum etwas ändern würde. Jetzt wird bekannt, dass Google doch einige neue Features integriert.

Google Pixel Watch 2 mit mehr neuen Funktionen

In der Gerüchteküche wurde die Pixel Watch 2 bisher als eher lauwarmer Aufguss der ersten Pixel Watch (Test) gesehen: Ähnliches Design und kaum neue Features. Jetzt hat 9to5Google aber enthüllt, dass die Pixel Watch 2 doch mehr drauf hat, als zunächst vermutet wurde. Besonders der neue Sensor auf der Rückseite der Uhr ermöglicht einige neue Funktionen.

Beispielsweise soll die Pixel Watch 2 den EDA-Sensor von Fitbit-Geräten übernehmen. Damit lässt sich Stress erkennen und aktiv bekämpfen. Weiterhin soll die neue Google-Smartwatch den Temperatursensor der Sense 2 von Fitbit erhalten. Google will diesen aber nicht wie die Konkurrenz nur zur Messung der Temperatur in der Nacht oder für das Zyklus-Tracking verwenden, sondern kontinuierlich die Körpertemperatur anzeigen.

Google will mit der Pixel Watch 2 weiterhin die persönliche Sicherheit erhöhen. Wenn ihr einen Autounfall habt oder schwer stürzt, dann kann die Pixel Watch 2 besser Hilfe rufen und soll auf der Uhr persönliche Informationen darstellen, um den Einsatzkräften wichtige Details zu euch zu liefern. Genau wie bei den Pixel-Handys soll auch der Standort geteilt werden können, wenn euch etwas passiert. Ein Notruf kann zusätzlich mit fünffachem Druck der Krone ausgelöst werden.

Google hat die Pixel Watch 2 schon angeteasert:

Pixel Watch 2: Teaser von Google

Google Pixel 8 Pro auch mit Temperatursensor

Nicht nur die Pixel Watch 2 soll mit einem neuen Temperatursensor ausgestattet sein, auch das Pixel 8 Pro. Neben der Kamera soll sich ein Temperatursensor befinden, mit dem ihr eure Körpertemperatur messen könnt. Google hat an der Funktion also ziemlich Gefallen gefunden. Es wird interessant sein zu sehen, wie gut die Messung am Ende funktioniert.

