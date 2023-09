Apple Watch 9 und Ultra 2: So lange müsst ihr noch aufs beste Feature warten

Die ersten Stückzahlen der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 treffen dieser Tage bei den Kundinnen und Kunden ein. Auf das neueste und vielleicht auch beste Feature müssen die aber noch verzichten. Jetzt erfahren wir jedoch, wann Apple die neue Doppeltipp-Geste endlich nachliefern möchte.

Apple Facts

Hellere Bildschirme und ein wahrhaft neuer und leistungsfähiger Chip. Die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 sehen vielleicht noch immer so aus wie Apples Vorjahresmodelle, wurden im Inneren aber ordentlich überarbeitet.

Doppeltipp-Geste der Apple Watch 9 und Ultra 2 kommt im Oktober

Dank des neuen S9-Chips sind die beiden Smartwatches auch bereit für eine neue Art der Bedienung. Mit der innovativen Doppeltipp-Geste könnt ihr nämlich einfache Dinge mit nur einer Hand steuern. Hierfür einfach Zeigefinger und Daumen, zweimal zusammentippen und zwar mit der Hand, an der ihr auch die Apple Watch trägt.

Die andere Hand bleibt derweil für andere Dinge frei. Dank der Doppeltipp-Geste könnt ihr dann einhändig einen Anruf annehmen, eine Mitteilung öffnen, Musik abspielen oder stoppen, den Wecker in den Schlummermodus versetzen und vieles mehr.

Die Doppeltipp-Geste war eines der Highlights auf dem Apple-Event zum iPhones 15. Kleiner Schönheitsfehler: Leider steht die neue Fingergeste den Käuferinnen und Käufern der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 nicht vom Start weg zur Verfügung.

Die beiden neuen Modelle in der Übersicht:

Apple Watch Series 9 und Ultra 2 vorgestellt Abonniere uns

auf YouTube

Apple merkt an, dass man das Feature erst im Laufe des Jahres nachliefern möchte. Wann genau? Dazu schwieg der Hersteller noch. Jetzt aber wird man konkreter. Auf der Webseite zu den neuen smarten Uhren ist mittlerweile nachzulesen, dass die neue Funktion im Oktober die Nutzer erreichen wird.

Der bekannte YouTuber Marques Brownlee, der den Kanal MKBHD betreibt, verrät noch mehr. Seinen Informationen zufolge soll die neue Doppeltipp-Geste zusammen mit dem Update auf watchOS 10.1 eingeführt werden (Quelle: MacRumors). Das Update wird für Oktober erwartet und eine erste Beta-Version soll wohl bereits nächste Woche an Entwickler verteilt werden.

Spätestens dann dürfte sich herausstellen, ob Apple die Doppeltipp-Geste bereits in der ersten Vorabversion von watchOS 10.1 integriert. Gut möglich aber, dass das Feature erst in späteren Beta-Versionen von watchOS 10.1 implementiert wird. In jedem Fall aber soll die finale Version von watchOS 10.1 das wahrscheinlich beste Feature der Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 enthalten.

Bei der letzten Apple-Keynote wurde es auch leicht kurios:

Neue Modelle bereits bei Amazon lieferbar

Übrigens, zwischenzeitlich führt auch der freie Handel die neue Modellen:

Gegenwärtig sind noch viele Varianten direkt lieferbar. Allerdings können künftige Lieferengpässe sicherlich nicht ausgeschlossen werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die aktuellen Modelle günstiger. Die Ultra 2 kostet 100 Euro weniger, die Apple Watch 9 ist für mindestes 50 Euro weniger zu haben.