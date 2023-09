Huawei-Kunden schwimmen im Geld: Neues Luxus-Handy extrem beliebt

Huawei erfreut sich in China aktuell sehr großer Beliebtheit. Das chinesische Unternehmen kann wieder eigene Prozessoren bauen und 5G-Modems nutzen. Mit „Ultimate Design“ wurde eine neue Marke gegründet, die besonders luxuriöse und teure Produkte baut. Das neueste Handy ist trotz des extrem hohen Preises sehr beliebt.

Huawei Facts

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design kommt gut an

Mit dem normalen Huawei Mate 60 Pro bietet das chinesische Unternehmen bereits ein starkes Smartphone an, das sich gut verkauft. Die Kundinnen und Kunden wollen aber mehr und deswegen bietet Huawei von verschiedenen Produkten ultimative Versionen an. So beispielsweise das Huawei Mate 60 RS Ultimate Design, das in China umgerechnet über 1.500 Euro kostet.

Der hohe Preis scheint die Huawei-Fans aber überhaupt nicht abzuschrecken. Ganz im Gegenteil haben sich laut HuaweiCentral bereits über 1,3 Millionen Menschen für das Smartphone vorregistrieren lassen. Das heißt natürlich nicht, dass auch jeder das Handy kauft. Das Interesse an dem teuren Handy ist aber sehr groß. Huawei könnte damit einen neuen Markt erobern, der im absoluten Luxus-Segment liegt.

Das Huawei Mate 60 RS Ultimate Design ist im Grunde ein Mate 60 Pro mit stark überarbeitetem und deutlich robusterem Gehäuse. Zudem gibt es die Version nur mit sehr viel Speicher und Arbeitsspeicher. Im Video könnt ihr euch das Handy anschauen:

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design vorgestellt

Ultimate Design auch in Deutschland

Während das Huawei Mate 60 RS Ultimate Design mit großer Wahrscheinlichkeit nur in China bleibt, da das Mate 60 Pro das Land ebenfalls nicht verlässt, gibt es ein „Ultimate Design“-Produkt wohl bald in Deutschland. Die Huawei Watch Ultimate Design aus Gold soll bei uns angeboten werden und 2.999 Euro kosten. Bestimmte Produkte dürfte es hierzulande also auch in der ultimativen Version geben. Ob die den gleichen reißenden Absatz finden wie in China, muss man abwarten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.