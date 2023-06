Obwohl Huawei unter dem US-Bann leidet und auch die EU mittlerweile gegen das chinesische Unternehmen vorgehen möchte, wird der Innovationstrieb des Herstellers nicht aufgehalten. Bei der Huawei Watch Ultimate wurde jetzt eine Funktion freigeschaltet, die die Konkurrenz nicht beherrscht.

Huawei Facts

Huawei Watch Ultimate kommuniziert mit Satelliten

Huawei hat Anfang April 2023 mit der Watch Ultimate eine neue Smartwatch vorgestellt, die der Apple Watch Ultra nacheifern soll. Sie ist besonders teuer, sehr hochwertig und bietet einen großen Funktionsumfang. Letzterer wird jetzt sogar noch erweitert. Zumindest in China hat Huawei nun die SMS-Kommunikation über Satelliten freigeschaltet (Quelle: Weibo).

Das chinesische Unternehmen setzt dabei auf das Zusammenspiel zwischen Smartphone und Smartwatch. Um SMS per Satelliten verschicken zu können, muss die passende Beidou-App des Satellitennetzbetreibers verwendet werden. Der Versand erfolgt dann unabhängig vom Mobilfunknetz über den Satellitensender der Smartwatch. Beim Empfänger kommt die Nachricht als normale SMS an, sodass dieser nicht speziell noch eine App installieren muss.

Huawei deckt damit ein weiteres Einsatzgebiet für Smartwatches ab, das sonst niemand bietet. Im Notfall könnte so über die Smartwatch Hilfe geholt werden, selbst wenn kein normaler Empfang vorhanden ist. Apple bietet diesen Dienst bisher nur in seinen Smartphones. Andere Hersteller wie Samsung noch gar nicht, obwohl die Technologie schon da ist.

HUAWEI Watch Ultimate Smartwatch,1,5-Zoll LTPO AMOLED Display, Saphir-Zifferblatt, 100 m Tauchtechni Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.06.2023 10:37 Uhr

Im Video wird die Huawei Watch Ultimate gezeigt:

Trailer zur Huawei Watch Ultimate

Neue Funktion nur für China

Bisher hat Huawei die Satelliten-Funktion für die Watch Ultimate nur in China freigeschaltet. Ob sie jemals in Deutschland aktiviert wird, ist nicht bekannt. Hierzulande müsste Huawei vermutlich ein anderes Satelliten-Netz nutzen, um die Kommunikation so zu ermöglichen. Ob das in Zeiten des US-Banns und Technologiekampfs funktionieren würde, wissen wir nicht. Sollte sich etwas tun, werden wir euch informieren. Technisch wäre es in jedem Fall jetzt möglich.